Waarom het goed is voor je nachtrust om onder blauw beddengoed te slapen

We vragen het aan Libelle’s slaapexpert Mark Schadenberg.

Bloeddruk en hartritme

“Ons lichaam houdt van kleuren en elke kleur heeft een andere werking op ons lichaam”, legt Schadenberg uit. Blauw zorgt bijvoorbeeld voor rust en vrede en is dus perfect om tot rust te komen. “De kleur blauw werkt kalmerend voor je brein. Het zou zowel je bloeddruk als hartritme verlagen en dat is een mooie cocktail voor een goede nachtrust.” Het hoeft overigens niet per se blauw beddengoed te zijn. “Dit kan werken bij een dekbedovertrek, maar ook bij blauwe muurverf.”

Blauw en geel

Blauw is niet de enige kleur dat kalmerende effecten heeft. “Op nummer twee staat geel en daarna volgt groen”, zegt Schadenberg. “In veel ziekenhuis en opvanghuizen maken ze voornamelijk gebruik van deze twee kleuren.” De kleur geel creëert warmte en omdat het een vrolijke tint is, voel je je al gauw op je gemak. Groen bevordert balans en ontspanning en helpen de vermoeidheid van je ogen te verminderen.

Meerdere factoren

Het is dus aan te raden om voor blauw beddengoed te gaan. Al heeft de slaapexpert hier wel nog een kanttekening bij. “Natuurijk kan de kleur ervoor zorgen dat je goed slaapt, maar dat gaat alleen als de kwaliteit van je gehele slaapkamer ook goed is.” Zo moet het bed goed zijn, de temperatuur en je beddengoed. Ook is het verstandig om je slaapkamer netjes te houden. “Als het in de kamer chaos is, kan de kleur dit niet verhelpen. Openstaande kast deuren en veel drukte in de kamer verstoren je nachtrust.”

