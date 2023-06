Waarom het ouderwetse doktersadvies om ‘naar zee te gaan’ goed is voor je gezondheid

Onderzoekers baseren deze kennis op een grootschalig onderzoek waaraan meer dan 15.000 mensen deelnamen uit 14 Europese landen (waaronder ook uit Nederland). De onderzoeker die betrokken was bij dit project, Sandra Geiger, legt aan Scientas uit hoe het zit: “We vroegen mensen allereerst naar hun algemene gezondheid. Vervolgens vroegen we ze hoe dicht ze bij de zee woonden en hoe vaak ze de zee in de afgelopen 12 maanden hadden bezocht.”

Er werden nog veel meer vragen gesteld: bijvoorbeeld over hun activiteiten aan de kust. Ook de demografische gegevens in het onderzoek speelden een rol. “We ontdekten dat in alle landen gold dat mensen een betere gezondheid rapporteerden wanneer ze dicht bij de zee leefden of meer tijd bij de zee doorbrachten.”

Het is wel belangrijk om te beseffen dat het een correlationeel onderzoek is, legt Geiger uit. “Afgaande op onze studie kunnen we concluderen dat mensen die nabij de zee leven of de zee vaker bezoeken, gezonder zijn. We kunnen op basis van onze studie echter niet concluderen dat de zee mensen ook echt gezonder maakt.”

Nóg een onderzoek over de (positieve) effecten van de zee

Ook uit een studie van de Washington University onder meer dan 1000 strandbezoekers bleek dat een verblijf aan het strand angstgevoelens, depressie en stress vermindert. Naast je humeur stimuleert de zee ook creativiteit. Het is dus niet zo gek dat je na je vakantie vaak het gevoel hebt dat je er weer tegenaan kan of allerlei inspiratie hebt opgedaan.

Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat mensen die wonen met zicht op de zee, opvallend minder psychologische problemen hebben. Ook hun stressgehalte ligt behoorlijk laag en ze zijn doorgaans beter in het relativeren van dingen. Je zou er toch bijna door verhuizen...

Waarom is het beter aan de zee?

Dat aan de kust verblijven goed is voor je gezondheid is al een stokoud advies. Artsen adviseerden rijke, welgestelde patiënten dit al eeuwen geleden. Waarom is het nou echt beter voor je?

Volgens Geiger kan dit komen omdat de lucht aan zee vaak minder vervuild is. Ook moedigt een verblijf aan zee mensen aan fysiek actiever te zijn, denk aan een watersport, wandelen of fietsen. Daarnaast gaan mensen vaak met anderen naar zee. Die sociale interactie kan een positief effect hebben op je mentale gezondheid.

Ook het zeewater zelf bevat heilzame stoffen. Het water zit boordevol vitaminen en mineralen zoals jodium, kalium en magnesium. Af en toe een duik nemen in de zee zorgt er dan ook voor dat die gezonde stoffen worden opgenomen via je huid. Het zoute en kaliumrijke water verwijdert dode huidcellen en werkt bovendien bacteriedodend. Zie het maar als een gratis scrubbeurt van moeder natuur.

Dus zit je in een dipje? Of laat je gezondheid je in de steek? Dan is dit je teken om een tripje te plannen naar één van deze mooie stranden. Gewoon zeggen dat het op doktersadvies is.

Bron: Scientas/Libelle.be