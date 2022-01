Waarom en wanneer is dit een goede keuze? En hoe werkt dat? We leggen het je uit.

Armspier

De vaccinatie voor COVID-19 wordt intramusculair – ofwel in het spierweefsel – gezet. Als je je laat vaccineren of boosteren, laat je je automatisch in je linker- of rechterarm prikken. Eigenlijk maakt het niet uit in welke spier je het vaccin inspuit, vertelt Hoogleraar Sanders tegen EenVandaag. “Het kan ook in de bilspier gedaan worden, maar de bovenarm is het meest voor de hand liggend.”

Rolstoelers

Het prikken in je bovenarm is inmiddels ook de procedure. Maar volgens bestuurskundige Kirsten Verdel bestaat de mogelijkheid om je ergens in anders te laten prikken. “Veel mensen weten niet dat je een coronavaccinatie ook in je been kunt laten zetten”, vertelt ze op Twitter. “Met name voor rolstoelers is dat belangrijk, zodat ze mobiel kunnen blijven.”

LET OP: Veel mensen weten niet dat je een coronavaccinatie ook in je been kunt laten zetten. Met name voor rolstoelers is dat belangrijk, zodat ze mobiel kunnen blijven. En ook zij geven aan niet van deze optie op de hoogte te zijn. Dus spread the word aub. — Kirsten Verdel (@locuta) 9 januari 2022

Vaccinatie in je bovenbeen

En inderdaad, op de website van het RIVM staat: “Het vaccin wordt intramusculair (i.m.) toegediend in de bovenarm (m. deltoïdeus). Als er niet in de bovenarm gevaccineerd kan worden, is het anterolaterale deel van het bovenbeen een alternatief (m. vastus lateralis).” Kortom: als er om een of andere reden niet in de bovenbeen geprikt kan worden, dan kun je dit aangeven en spuiten ze de vaccinatie of booster in je bovenbeen.

Mocht je het vervelend vinden om en plein public je broek een stukje naar beneden te doen, dan zijn hier uiteraard aparte ruimtes voor.

Gezondheidsverklaring

Voordat je de vaccinatie of booster krijgt, moet je een gezondheidsverklaring invullen. Hierop staan vijftien vragen over je gezondheid, zoals ziektes of allergische klachten. Heb je één hokje met klachten aangekruist? Dan kun je gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijg je een gesprek met de arts of verpleegkundige, zodat de vaccinatie goed gaat.

Borstkanker

Zo moet je op de gezondheidsverklaring aangeven of je borstkanker hebt gehad. Dat komt doordat sommige mensen die borstkanker hebben (gehad) last hebben van lymfoedeem in hun arm. Het kan dan beter zijn om in de andere arm, been of bil te prikken.

Mensen met lymfoedeem hebben gewoonlijk geen probleem met hun immuunsysteem. Alleen kunnen immuuncellen in het door lymfoedeem aangedane gebied niet naar behoren werken. In de rest van het lichaam werken deze wel goed. Als je dus een borstamputatie hebt gehad, is het aan te raden om het vaccin in je andere arm te laten toedienen. Als beide borsten zijn geamputeerd, mag het vaccin ook in het bovenbeen.

Mocht je van tevoren nog vragen hebben over de prik? Dan kun je bellen met de medische informatielijn vaccineren van de GGD op 088 767 40 80.

Bron: RIVM, EenVandaag, Borstkanker.nl, Alles over kanker