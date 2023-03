Waarom in je neus peuteren levensgevaarlijk kan zijn

Soms zit er iets in je neus wat daar weg moet - en dan ga in je neus peuteren. Vooral kleine kinderen kunnen dat nog heerlijk schaamteloos in het openbaar doen. Maar neuspeuteren is echt een onverstandig idee. Volgens dokter Eric Voight is neuspeuteren niet alleen slecht voor je, maar zelfs levensgevaarlijk.

Bacteriën

Wanneer je in je neus zit, riskeer je bacteriën als Staphylococcus aureus naar binnen te brengen. Dat is een ziektekiem die leeft in de voorkant van de neus, maar ook diep vanbinnen voor ontvelling kan zorgen. Als gevolg gaat het bloeden omdat de bacteriën zich daarmee voeden. Dat zorgt voor korstjes en irritatie, maar nog erger: het bloeden zorgt voor nog meer inwendige bacteriën.

Hoofdslagaders

"De bloedtoevoer naar de neus is heel krachtig. Er zijn vijf hoofdslagaders die naar de neus leiden. Daardoor kan het enorm gaan bloeden als een velletje loslaat. Dat is ook de reden waarom kinderen vaak bloedneuzen hebben", legt Voight uit. Een heel goede reden om je vingers dus heel ver weg van je neus te houden.

Bron: Business Insider