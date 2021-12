Het Nationale Instituut van Industriële Gezondheid in Japan deed onderzoek naar de reacties van het lichaam als je wakker wordt van een onverwacht hard geluid. Dit vergeleken ze met wakker worden door bijvoorbeeld licht of een zachter geluid, zoals van regen of vogels.

Hoge hartslag

Want wat blijkt? Als je een hard alarm instelt als wekker schieten je hartslag en bloeddruk omhoog omdat je remslaap zonder pardon in één keer onderbroken wordt, schrijft Well+Good. Bij mensen die wakker werden van het licht of van geleidelijk harder wordend geluid, werd er geen verhoogde hartslag of bloeddruk gemeten.

Slaapinertie

Daarbij bleek uit het onderzoek dat er ook mentale gevolgen aan het plots onderbreken van de remslaap zitten. De wekker kan dan namelijk slaapinertie triggeren, zegt de National Sleep Foundation uit Amerika. Dat is een mentale en lichamelijke staat vlak na het wakker worden waarbij je last kan hebben van spierslapte, een chagrijnige of warrige gemoedstoestand en een overheersend gevoel van weer verder willen slapen.

Alternatieven voor een wekker

Maar als we geen luide wekker mogen zetten, hoe moeten we dán wakker worden? Nou, zo:

Lamp

Het onderzoek toont aan dat zogenoemde wake up-lampen een goed alternatief zijn. Dat zijn lampen die we kennen van onder andere Philips, die het zonlicht nabootsen en zachte natuurgeluiden maken om je te wekken.

Temperatuur

Verder zijn schommelingen in temperatuur ook een trigger voor je lichaam om wakker te worden. Daarop inspelend zijn er verschillende fabrikanten die matrassen ontwikkelen die een temperatuur genereren die past bij de ontwaaktemperatuur van je lichaam. Hoe handig!

Trillingen

Als laatste zijn ook trillingen voor je lichaam een fijnere trigger om mee gewekt te worden dan geluiden. Veel smartwatches kunnen dit al, door zachte vibraties te maken tegen je pols waardoor je langzaam gewekt wordt.

Geluidsgolven

Als je toch graag wakker wilt worden van geluid, kun je dus het best gaan voor een wekker die een natuurlijk geluid zachtjes laat starten. Het geluid wordt langzaam steeds luider, maar zwakt vervolgens wel weer af. Door zulke ‘golven’ van natuurlijk geluid wordt je brein in je slaap getriggerd door de verandering en vervolgens maakt die alertheid je wakker. Goedemorgen!

Bron: Well+Good