Waarom je dagelijks een kopje hibiscusthee zou moeten drinken

Niet geheel onbelangrijk; de thee is prachtig rood/roze van kleur. En de smaak? Die is vergelijkbaar met die van cranberrythee.

Antioxidanten

Net als groene thee bevat thee van hibiscusblaadjes veel antioxidanten. En dat is niet onbelangrijk, want deze moleculen helpen vrije radicalen weren. Deze kunnen schadelijk zijn voor je cellen en wil je dus zeker op afstand houden.

Bloeddrukverlagend

Daarnaast zou hibiscusthee ook een bloeddrukverlagende werking hebben. Verschillende onderzoeken wezen uit dat de thee zowel de systolische (bovendruk) als diastolische (onderdruk) bloeddruk kan verlagen. En dat verlaagt het risico op hart- en vaatziekten.

Gewichtsverlies

Ook als je een paar kilootjes kwijt wilt, kan deze thee je helpen. Meerdere studies tonen namelijk aan dat het drinken ervan een bevorderende werking op je stofwisseling kan hebben. Ook zou het zelfs bescherming kunnen bieden tegen overgewicht.

Bacteriën bestrijden

Maar er is meer, want thee van de hibiscusplant kan ook nog eens bacteriële infecties bestrijden. Dagelijks een kopje van de roze thee drinken zou de kans op infecties zoals een griepvirus of zelfs een longontsteking aanzienlijk kunnen verminderen. Eén kanttekening: er is meer onderzoek nodig om deze werking daadwerkelijk te kunnen bevestigen.

Bron: Healthline