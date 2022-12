Waarom je geen menstruatiecup moet gebruiken als je een spiraal hebt

Wat is een menstruatiecup?

Een menstruatiecup is een hypoallergeen bekertje dat eruitziet als een omgekeerd klokje of kleine kelk. De cup is gemaakt van soepel, buigzaam materiaal, zoals siliconen, rubber of thermoplastisch elastomeer (TPE). Je kunt deze cup gebruiken om menstruatiebloed op te vangen. Het is dus een alternatief voor de tampon of maandverband. Een menstruatiecup is herbruikbaar en daardoor beter voor het milieu.

Waarom niet gebruiken bij spiraal?

Voordat je zomaar overstapt op een menstruatiecup, is het belangrijk om te weten dat je deze beter niet kunt gebruiken als je een spiraaltje hebt. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat vrouwen hun spiraal vaker verliezen bij gebruik van een menstruatiecup. Zo toont het meest recente onderzoek aan dat vrouwen doorgaans 5 procent kans hebben op het verliezen van hun spiraal en dat dit percentage aanzienlijk verhoogt bij het gebruik van een menstruatiecup. Zo’n 17 procent van de vrouwen met een spiraal én een menstruatiecup verliest namelijk de spiraal.

Manier van verwijderen

De manier waarop je de cup verwijdert blijkt hier een grote rol in te spelen. Als je de cup op de juiste manier weghaalt - door eerst goed het vacuüm te verbreken én daarna pas de cup te verwijderen - is de kans dat je hem verliest veel kleiner. Toch is het beter om de cup helemaal niet te gebruiken bij een spiraal.

Bron: Verloskundig Centrum Bergweg