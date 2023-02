Waarom je misselijk kunt worden van een vitaminepil

Je neemt te veel vitamines in

Vitaminepillen slik je wanneer je lichaam van nature onvoldoende van een bepaalde vitamine aanmaakt of als je tekenen van een vitaminetekort vertoont. Om dit te ontdekken, is het slim om een bloedtest bij de huisarts te laten uitvoeren. Doe je dit niet? Dan krijg je misschien een overschot aan bepaalde vitamines binnen en is misselijkheid het resultaat.

Je neemt de pillen niet op het juiste moment in

Waar je de ene pil tijdens een maaltijd moet innemen, wordt bij de andere aangeraden ’m op een lege maag te slikken. Slik je de vitamine op een verkeerd moment, dan kan een misselijk gevoel het resultaat zijn. Vitamines die in vet oplosbaar zijn, zoals vitamine D en vitamine E, kunnen het beste met eten worden ingenomen. Vitamines die aminozuren bevatten, zoals taurine, neem je het beste in op een lege maag. Niet zeker van je zaak? Op het label van een potje vitamines staat altijd wat het beste moment is om ze te slikken.

Je combineert de pillen met andere medicijnen

Vitaminepillen zijn dan misschien geen medicijnen, ze zijn wel van invloed op elkaar én op eventuele andere medicatie die je slikt. Ze kunnen namelijk bijwerkingen veroorzaken op je dagelijkse medicijnen. Twijfel? Vraag dan altijd aan je huisarts of de twee gecombineerd mogen worden.

Je slikt enkel niet-gebufferde vitamines

Wie regelmatig voor het schap met vitamines staat, weet dat er ‘gebufferde’ en ongebufferde vitamines te koop zijn. In de gebufferde variant zijn zuren die normaal een negatieve invloed hebben op de maag en darmen handmatig verwijderd. Van gebufferde vitamines word je dus minder snel misselijk. Hier leggen we het precieze verschil tussen ‘normale’ en gebufferde vitamines uit.

Bron: UMC Utrecht, Enfait