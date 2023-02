Waarom je morgen nog wilt beginnen met lunchwandelen Beeld Getty Images

Minstens vijf dagen per week zouden we dertig minuten op een dag moeten bewegen. Klinkt als een kleine opgave, maar bijna de helft van de werkende Nederlanders voldoet niet aan deze norm. Gelukkig is er een oplossing: lunchwandelen.