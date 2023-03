Waarom je nooit medicijnen moet blijven slikken zonder advies van je arts

De Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar het percentage ‘blind slikken’, zoals ze het verschijnsel noemen. Daarmee doelen ze op patiënten die medicijnen blijven slikken zonder overleg met de dokter. In totaal zou het om honderdduizenden mensen gaan.

Blind slikken

Bij blind slikken krijgen patiënten in eerste instantie een doktersrecept voor medicijnen mee, maar blijven ze deze medicijnen eeuwig slikken. Terwijl de gezondheid in de tussentijd gewijzigd kan zijn, waardoor medicijnen helemaal niet meer nodig zijn. Directeur Dianda Veldman legt de oorzaak bij drukte van huisartsen. Idealiter belt een patiënt elk jaar naar zijn of haar dokter voor een medicijnencheck, maar veel mensen gaan ervan uit dat hun huisarts belt wanneer ze beter kunnen stoppen met de medicijnen. “Daar heeft deze vaak geen tijd voor, dus dat wordt meestal niet gedaan.”

Gevolgen

Medicijnen onnodig lang slikken, kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen nierfalen of leverproblemen optreden wanneer je pillen slikt die niet meer nodig zijn. Die jaarlijkse controle waarvoor de Patiëntenfederatie pleit, is dus hard nodig.

Volgens hen krijgt 1 op de 3 medicijngebruikers na een belletje met de arts het advies om te stoppen met de medicijnen. Vooral voor mensen die kampen met een hoge bloeddruk, hartproblemen of chronische pijn is de medicijncheck handig, aldus Veldman.

Bron: de Telegraaf