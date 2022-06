Waarom je óók als volwassene moet blijven spelen

Er zijn verschillende manieren van spelen. Kinderen doen dat bijvoorbeeld anders dan volwassenen. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt aan AD.nl uit hoe het precies zit: “Jonge dieren en kinderen spelen om daarvan te leren. Ze leren zo hun krachten kennen, maar ook met elkaar ruziemaken. Maar geen enkele andere diersoort dan de mensen speelt als ze volwassen zijn. Mensen doen dat wel, omdat ze op elkaar zijn aangewezen. Daardoor moeten ze zich blijven verbinden en dat gaat via meer dan alleen taal. Door samen een spelletje te spelen, maken volwassenen dus verbinding met elkaar en dat verbetert doorgaans hun band.”

Vrijheid = blijheid

Wat spelen precies met je hersenen doet? Daar schreef psychiater Lenore Terr het boek Beyond love and work: why adults need to play over. “Als we spelen, zijn er even geen beperkingen. We zijn minder bewust van onszelf en ons handelen. We worden er vrijer van”, legt ze uit. Je ontsnapt aan alle dagelijkse beslommeringen en bent niet bezig met de dingen waarover je je normaal gesproken druk maakt of met wat je allemaal nog te doen hebt. Logisch dus, dat je er lekker stressvrij van wordt.

Emoties reguleren kun je leren

Er zit nog een – heel fijn – voordeel aan spelen, namelijk: je leert erdoor omgaan met negatieve emoties. Volgens Terr werkt dat zo: doordat je in een spel bijvoorbeeld gevoelens van angst en woede ervaart, kun je die in het echte leven beter controleren. Spelen is bovendien goed voor je hersenen, omdat je vaak moet rekenen, inschatten en tactisch leert denken.

Spelen maakt een comeback bij volwassenen

Pont vindt het logisch dat spelen een comeback maakt. “Er zijn altijd tegenhangers van trends. Zo heb je fastfood en het gezonde slowfood. Nu we zoveel op onze telefoons zitten, is de behoefte om naar buiten te gaan en het leven simpeler te maken groot. Want wat heb je nu eigenlijk nodig om het leuk te hebben? Een paar mensen en wat simpele spullen. Meer niet.” Eens!

Bron: AD.nl