Waarom je op je linkerzij moet slapen als je te veel gegeten hebt

Volgens een onderzoek dat geplaatst werd in de Journal of Clinical Gastroenterology, slaap je het beste op je linkerzij. Niet alleen met een volle maag, eigenlijk altijd. De onderzoekers baseren hun theorie op de oosterse geneeskunde Ayurveda, een holistische benadering van gezondheid. Wanneer je op je linkerzij slaapt, is dat het beste voor je gezondheid. Je lichaam heeft dan de meeste tijd om gifstoffen en afvalstoffen af te voeren. Aan de linkerkant van je lichaam zit namelijk je lymfesysteem. Dit zorgt ervoor dat er geen giftige stoffen in je lichaam blijven zitten en het helpt bij het afweren van infecties. Maar het heeft nog meer voordelen om op je linkerzij te slapen. We sommen ze op.

1. Het is goed voor je spijsvertering

Als je op je linkerzij ligt, liggen je maag en darmen op hun oorspronkelijke plek. Op die manier wordt je eten beetje bij beetje verteerd en wordt niet alles in één keer verbrand, wat wel gebeurt als je op je rechterzij slaapt. (Ook Meghan Markle deelde al eens haar geheim voor een goede spijsvertering.)

2. Je hebt minder last van brandend maagzuur

Brandend maagzuur is een veelvoorkomend probleem na het kerstdiner. Arts Jeroen Schuitenmaker ontdekte tijdens zijn promotieonderzoek dat slapen op je linkerzij leidt tot minder brandend maagzuur. Dat zit zo: tijdens het slapen op je linkerzij, ligt je maag precies in de goede positie. Daardoor kan de regulatie van het maagzuur op de juiste manier gebeuren. Het zuur kan niet teruglopen naar de slokdarm, wat de oorzaak van brandend maagzuur is. Simpel eigenlijk.

3. Je nieren en je milt werken beter

Deze organen zijn heel belangrijk voor je lymfesysteem. Je milt is verantwoordelijk voor het filteren van je bloed en je nieren zijn noodzakelijk bij het afvoeren van afvalstoffen en het uitscheiden van natrium (een stofje in je urine). Wanneer je op je linkerzij slaapt, kunnen je organen beter hun werk doen en daardoor voel jij je uiteindelijk veel beter.

4. Het is beter voor je rug



Veel mensen hebben door hun slaaphouding last van rugklachten. Als je op je linkerzij ligt, heeft je ruggengraat minder te verduren. Er wordt namelijk veel minder druk uitgeoefend op je ruggengraat.

5. Het is beter voor je hart

Het grootste deel, zo'n tachtig procent, van je hart, zit aan de linkerkant van je lichaam. Als je op je linkerzij ligt kan je hart het bloed beter rondpompen en daardoor wordt de circulatie beter. Door te slapen op je linkerzij staat er ook minder druk op je hart.

Sommige voedingsmiddelen kunnen er ook voor zorgen dat je minder goed slaapt. Hoe dat zit, legt slaapcoach Mark Schadenberg uit:

