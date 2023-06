Waarom je op warme dagen juist niet koud moet douchen voor het slapengaan

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: om warmte te verliezen is het beter om een warme douche te nemen. De bloedvaten in je huid zullen door een koude douche vernauwen, waardoor er minder bloed naar je huid stroomt. Bloed transporteert warmte uit je lichaam, dus wanneer het minder goed stroom, kun je veel minder warmte kwijt.

Lauwwarm of koud douchen?

Op bloedhete dagen kan een lauwwarme douche ook al als verkoeling voelen. Dat is dan ook de beste temperatuur om een beetje af te koelen. Een voetenbad kan ook verkoelend werken, mits je daar ook lauwwarm water voor gebruikt.

Pootje baden

Maar hoe zit dat dan met pootje baden in een - nog vrij koud - meertje of de zee? Dat is op een warme stranddag een heerlijke afkoeling. Maar let op: ook dat is van korte duur. Op dat moment heb je misschien het idee dat je wel uren door het water wil lopen, maar ook die kou zorgt voor vernauwing van de bloedvaten en zorgt ervoor dat je lichaam de warmte minder goed kwijt kan. Je kunt er dus beter alleen maar even kort inspringen.

Handen onder de kraan

Geen zin in een lauwwarme douche, maar toch op zoek naar wat verkoeling voor het slapengaan? Koel je nek, of een andere goed doorbloede plek met koud water of een natte handdoek. Daarmee help je je lichaam wél om de warmte kwijt te raken. Ook kan het goed helpen om je handen onder de kraan te houden. Je polsen en handen zijn goed doorbloed en de slagaderen die zich daar bevinden, vernauwen niet door koud water.

Bron: Nu.nl, NRC.nl