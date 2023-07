Waarom je 's nachts meer last hebt van winderigheid

Grote kans dat je ‘s nachts meer last hebt van winderigheid en een opgeblazen buik dan overdag. Het is een bekend fenomeen, maar waar komt het vandaan? Libelle zoekt het uit.

Nachtelijke winderigheid

Bij winderigheid laat je meer scheetjes dan normaal en heb je er geen controle meer over. Veel mensen hebben hier ‘s nachts vaker last van dan overdag. Dat is niet gek als je het gastrologen vraagt, want ‘s nachts vinden er in je lichaam heel andere processen dan overdag plaats. Dat heeft niet zozeer met het tijdstip van de dag te maken, maar wel met de manier waarop de meeste mensen hun maaltijden eten. De grootste en zwaarste maaltijd van de dag wordt voor velen tijdens het avondeten genuttigd. Een paar uur, of vlak erna, is het bedtijd. Dr. Christine Lee, gastroloog bij de Cleveland Clinic, vertelt tegen Shape dat je lichaam daarom 's nachts het meeste moet verteren.

Daar komt bij dat je lichaam gedurende de dag altijd bezig is met dat verteren. Het voedsel dat verteerd moet worden, bouwt zich op van ontbijt tot diner. ‘s Nachts wordt dus niet alleen dat diner verteerd, maar ook nog de restjes van het ontbijt en de lunch. “Het is een opeenstapeling van gas,” aldus Dr. Lee.

Andere oorzaken van winderigheid

Hoewel bovengenoemde de nummer één oorzaak van nachtelijke winderigheid is, kunnen ook andere factoren een rol spelen. ‘s Avonds laat koolzuurhoudende drankjes drinken levert bijvoorbeeld gasvorming op, maar ook te veel vezels eten zorgt ervoor dat je meer windjes laat. Wil je van dat vervelende gevoel af? Dan is genoeg water drinken en bewegen, bewegen, bewegen volgens Dr. Lee het antwoord.

Last van een opgeblazen buik? Dr. Rutger geeft tips om ervan af te komen:

Bron: Shape, Eating Well