Waarom je trui slecht kan zijn voor je gezondheid (als-ie van déze stof is)

Je zou het misschien niet verwachten, maar wanneer je een synthetische trui draagt, adem je automatisch ook de microplastics in. Dit kan zorgen voor chronische ontstekingen in je longen, die weer kunnen zorgen voor kanker, hartziekten, astma en diabetes.

Wees voorzichtig

Volgens één van de onderzoekers, professor Barbro Melgert van de Rijksuniversiteit Groningen, is het niet duidelijk hoe microvezels precies in je longen terecht komen. Dát ze binnenkomen, is een ding dat zeker is. Melgert maakt zich dan ook zorgen over de gezondheidseffecten, met name voor kinderen. Uit haar onderzoek blijkt dat nylonvezels de ontwikkeling en reparatie van longcellen kunnen remmen, wat voor kinderen heel nadelig kan zijn. “Toen ik met dit onderzoek begon, dacht ik: mwah, het zal wel loslopen. Gezien de resultaten denk ik nu: better safe than sorry. Daarom koop ik liever iets van natuurlijke vezels dan een polyester vestje, en heb ik een luchtreiniger in huis staan om zoveel mogelijk vezels te verwijderen”, zo vertelt ze aan Radar.

Welke materialen zijn wel veilig?

Om de nadelige gezondheidseffecten van synthetische kleding te vermijden, kun je dus beter geen materialen zoals polyester, polyamide, nylon en viscose dragen. Katoen, wol en andere natuurlijke vezels zijn wel veilig.

Bron: Radar