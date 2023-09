Waarom krijg je meer steelwratjes als je ouder wordt?

We vroegen het aan dermatoloog Daniel Kadouch.

Wat zijn steelwratjes?

Steelwratjes worden door dermatologen ook wel fibroma pendulans of skin tags genoemd. Het zijn gesteelde, huidkleurige en goedaardige uitstulpingen van de huid. Hoe het komt dat ze meer ontstaan naarmate we ouder worden? “Ze ontstaan op plekken waar zogenaamde ‘huid-op-huid’-wrijving kan optreden, zoals bij de oksels en liezen”, aldus Kadouch.

Zijn steelwratjes gevaarlijk?

Voor wie zich zorgen maakt om deze wratjes is er goed nieuws. Steelwratjes zijn goedaardig. Sommige mensen kunnen er wel last van hebben, bijvoorbeeld als er heel veel steelwratjes voorkomen in hun oksels of liezen. Gelukkig kunnen ze vrij eenvoudig worden behandeld. Volgens Kadouch gebeurt dat doorgaans middels een kleine verrichting, waarbij ze worden verwijderd.

Wat is het verschil met ouderdomswratten?

Anders dan steelwratjes krijgen veel mensen op latere leeftijd ook te maken met ouderdomswratten, ook wel bekend onder de medische naam verruca seborroicae. Die zien er weer heel anders uit. “Dit zijn vaak bruin tot donkerbruin gekleurde wratachtige plekken, die variëren van enkele millimeters tot enkele centimeters in grootte”, legt Kadouch uit.

Ouderdomswratten komen volgens hem het vaakst voor op de romp, maar ook in de plooien, bijvoorbeeld onder de borsten bij vrouwen. Ze worden behandeld door ze te bevriezen met vloeibare stikstof.

Een wratje, iedereen heeft er wel eens een. In onderstaande video vertelt dokter Rutger welke er zijn en hoe je er vanaf komt.