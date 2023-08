Waarom pittig eten goed is voor je gezondheid

Pittig eten verlaagt allereerst je bloeddruk. Hoewel je het van het scherpe voedsel eerder warm krijgt - de vlammen kunnen bij wijze van spreken zelfs uitslaan - en je hart sneller gaat kloppen, blijkt toch je bloeddruk omlaag te gaan. De pepers in je maaltijd zorgen voor een betere bloedsomloop, dankzij het stofje capsaïcine.

Daarnaast werkt capsaïcine ook ontstekingsremmend en pijnstiller. Alsof dat nog niet genoeg is, helpenchilipepers ook nog eens je cholesterolgehalte goed te houden.

Minder stress door pittig eten

Een scherpe chili of curry is ook goed tegen stress. Heet eten zorgt ook dat je serotonine een boost krijgt, voor het echte goede gevoel.

Pittig eten is goed voor je stoelgang

Ongetwijfeld kan de een beter tegen pikant eten de ander. Er wordt soms wel gedacht dat het ongezond zou zijn. Ook is wel beweerd dat je er maagproblemen van kunt krijgen. Maar dat is nooit bewezen. Wat wél een feit is: het stofje capsaïne bevordert juist de stoelgang én is goed voor de stofwisseling.

Pittige maaltijd goed voor je liefdesleven

‘Spicy’ eten blijkt ook een positief effect te hebben op je liefdesleven. Volgens onderzoeksinstituut Psi Chi vinden vrouwen hun partner aantrekkelijker als ze een ‘hete’ maaltijd bestellen. Dat houdt verband met de ingrediënten en de onbewuste associaties die we maken tussen maaltijden en emoties.

In het onderzoek kregen groepen vrouwen pittig, zoet en flauw eten voorgeschoteld en vervolgens werd ze gevraagd om foto’s van mannen te beoordelen op aantrekkelijkheid. De vrouwen die net gepeperd eten op hadden, gaven een hogere beoordeling aan de mannen dan de andere vrouwen.

Bron: Elle/Gezondeten.nl