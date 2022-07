Waarom stellen op hetzelfde tijdstip naar bed zouden moeten gaan

Zelfs wanneer koppels verschillende activiteiten in bed uitvoerden, hebben ze meer voldoening als ze samen naar bed gingen.

Nachtelijke routines

Seks of geen seks, als een koppel op hetzelfde tijdstip naar bed gaat zorgt dit automatisch voor een betere band. Dit blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Voor het onderzoek vroegen de onderzoekers 289 Amerikaanse volwassenen in gehuwde of samenwonende relaties hoe zij hun nachtelijke routines gewoonlijk doorbrengen met hun partners.

Samen naar bed

Veel van deze personen uitten hun frustratie over hun partner en merkten op dat hun man of vrouw vaak zonder hen naar bed ging, tijd alleen doorbracht op hun computer of voor de tv en nooit enige fysieke of emotionele intimiteit wilde. Velen van hen zeiden dat ze niet tevreden waren met hun typische nachtelijke routines.

Het wisselende bedritme leidde dan ook tot een lagere tevreden over hun relatie. De deelnemers die minder tevreden waren voor het slapengaan waren automatisch ook minder tevreden over hun seksleven, minder tevreden over hun relatie en minder tevreden over hun leven in het algemeen.

Compromissen sluiten

Activiteiten die de ‘bedtijdtevredenheid’ goed doen zijn gezamenlijk tv kijken of Netflixen, emotionele intimiteit voor het slapengaan (zoals een goed gesprek) of sex. Maar het bouwen van een ideale nachtelijke routine is geen feilloos recept van 1 + 1 = 2. Sommige stellen zullen meer seks willen, anderen willen misschien meer praten en weer anderen willen samen een film kijken. Een gesprek met je partner is dan ook de beste plek om te beginnen. Dit gesprek zou kunnen beginnen met een simpele vraag: hoe zou jouw ideale nachtelijke routine eruit zien? Vanuit daar kun je verder bouwen en kijken wat bij jullie past. Luister naar elkaar. Binnen een relatie is het belangrijk om te geven en te nemen.

