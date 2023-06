Waarom zoemen muggen 's nachts altijd rondom je hoofd?

Een zoemende mug kan je urenlang uit je slaap houden. Maar wanneer je het licht aandoet en op zoek gaat naar de dader, hoor en zie je niets meer. Hoe kan dat nou toch? En waar gebruikt een mug dat irritante zoemen voor?

Waar komt het zoemen van de mug vandaan?

Bart Knols, de muggenprofessor van Nederland, legde dat een paar jaar geleden op Radio 2 heel duidelijk uit. Hij vertelde dat muggen niet zoemen met hun mond, maar dat je de vleugelslag van de mug hoort. De vleugels gaan 400 keer per seconde op en neer en die beweging maakt dat bekende zoemgeluid. Dat verklaart ook waarom je niets meer hoort als je op zoek gaat naar een mug. Dan is de mug waarschijnlijk ergens geland en is het geluid dus ook weg.

Rond het hoofd

Het zoemende geluid rondom je hoofd maakt een mug niet heel erg onopvallend en daarmee is het ook een risico voor de mug om doodgeslagen te worden. Toch heeft het een reden waarom een mug altijd rondom het hoofd van de mens vliegt. “Muggen oriënteren zich op lichaamsgeuren en de plek waar ze gaan bijten is ook gerelateerd aan de geuren die van dat lichaamsdeel afkomen", vertelde Knols destijds op de radio. “De Nederlandse mug reageert heel goed op uitgeademde lucht en de kooldioxide in die lucht. Vandaar dat ze rondom je hoofd hangen", licht hij toe. Ook hangt de mug rondom het hoofd omdat dit vaak het enige onbedekte lichaamsdeel in bed is.

REM-slaap

Maar de derde therorie die de expert deelt, is het interessants en voor de meeste mensen nog onbekend. Knols benadrukt dat het nog een theorie is, maar wel een interessante. Muggen zouden namelijk in staat zijn om op basis van uitgeademde lucht te kunnen achterhalen of jij in een diepe slaap zit, een REM-slaap. Als jij in die REM-slaap zit, is de kans dat je wakker wordt als je geprikt wordt kleiner. De kans dat je achter de mug aangaat is dan ook kleiner. Eigenlijk is de mug dus een beetje aan het uittesten of je wel echt diep slaapt zodat ze weten dat de kust veilig is. Dit maakt muggen eigenlijk alleen nog maar irritanter...

Bron: Radio 2