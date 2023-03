Waarschuwing van de tandarts: om déze redenen kun je je tanden beter niet onder de douche poetsen

Wij leggen je hier uit hoe dat precies zit.

Minder effectief

In je douche is het vochtig en warm, en dat is niet het beste klimaat voor je tandenborstel. Volgens tandarts Payal Bhalla breekt het warme water de borsteltjes van je tandenborstel af, waardoor je tandenborstel minder effectief werkt. En daar blijft het volgens haar niet bij. “In je douchekop zitten aardig wat bacteriën. Wanneer je je tanden onder de douche poetst, kun je je tandenborstel hier aan blootstellen. Al die bacteriën die dan op je tandenborstel terechtkomen, kunnen ervoor zorgen dat je ziek wordt.”

Opbergmethode

En dan is er nog een gevaar: als je namelijk je tandenborstel na het poetsen in de douche laat liggen, kan er schimmel in je tandenborstel ontstaan. Bacteriën groeien immers veel sneller in een vochtige omgeving. Daarom is het belangrijk dat je de tandenborstel opbergt op een droge plek (en dus niet op het kletsnatte plankje naast de shampoo). Ook niet onbelangrijk: let op dat je niet uitglijdt onder de douche. De tandpasta die wegspoelt na het poetsen kan er namelijk voor zorgen dat je tegels gladder worden. Let hier dus goed op.

Bron: Metro.co.uk Beeld: Getty