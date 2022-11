Waarvoor is vitamine A allemaal goed én waar haal je het uit?

Waar is vitamine A goed voor?

Vitamine A mag niet ontbreken in je dagelijkse dieet. Je hebt het onder andere nodig voor je ogen, je huid, je slijmvliezen, groei, botontwikkeling en je afweersysteem. Om deze redenen is het belangrijk:

Het is goed voor je gezichtsvermogen: door vitamine A kunnen je ogen zich aanpassen aan het donker.

Het is goed voor je afweersysteem: vitamine A draagt bij aan een normale werking van je afweersysteem.

Het speelt een rol bij de ontwikkeling van een ongeboren kind en de groei van kinderen.

Het is betrokken bij de aanmaak van huidcellen en cellen in je luchtpijp, haar , tandvlees en longweefsel.

Het helpt bij het gezond houden van je huid

Waar zit vitamine A allemaal in?

Om ervoor te zorgen dat je voldoende vitamine A krijgt, kun je bijna niet ontkomen aan dierlijke producten. Het zit bijvoorbeeld in vlees en vleeswaren, zuivelproducten, vis en eidooiers. Daarnaast kun je het ook uit margarine, halvarine en bak- en braadproducten halen. Met name in producten als lever, leverworst en leverpaté zit ontzettend veel vitamine A.

Gelukkig voor veganisten kan vitamine A ook door je lichaam worden geproduceerd uit caroteen, ook wel bèta-caroteen of provitamine A genoemd. Caroteen komt vooral voor in boerenkool, broccoli, spinazie, worteltjes, abrikozen, zoete aardappel, andijvie, sla, tomaten, peterselie en voorjaarsbladgroenten.

Wat merk je als je een tekort hebt?

Een vitamine A-tekort kan nare gevolgen hebben. Zo kun je last krijgen van huidproblemen, dof haar, nachtblindheid en zelfs volledige blindheid. Het is dus belangrijk dat je dagelijks voldoende vitamine A binnen krijgt. Om gezond te blijven is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassen mannen 800 microgram en voor volwassen vrouwen 680 microgram. Voor zwangere vrouwen en kinderen zijn deze aantallen anders. Op de website van het Voedingscentrum vind je een handige tabel.

Bron: Het Voedingscentrum