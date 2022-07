Wandel je (de Nijmeegse Vierdaagse)? Pas dan op voor asfaltbenen

Asfaltbenen staan ook wel bekend als Vierdaagsebenen of asfaltbrand. Maar hoe je het ook noemt, deze vervelende uitslag kan erg pijnlijk zijn. Vooral als je nog heel wat kilometers te gaan hebt. Wat kun je hier het best tegen doen?

Alles wat je wilt weten over asfaltbenen

Wat zijn asfaltbenen?

Wandelaars die net als bij de Nijmeegse Vierdaagse grote afstanden afleggen, kunnen na een tijdje last krijgen van rode, jeukende en brandende vlekken en bultjes op de onderbenen. Dit wordt ook wel asfaltbrand of asfaltbenen genoemd. Vooral in de zomer ontstaat deze uitslag snel. Door de stralingswarmte van het asfalt ontstaat een verbranding van de huid.

Hoe ontstaat asfaltbrand?

Op een zomerse dag kan de temperatuur van het asfalt al snel zo’n tien graden Celsius warmer zijn dan de gevoelstemperatuur. De hitte van het asfalt zorgt er langzaam voor dat je huid te warm wordt en er dus verbranding optreedt. Dit veroorzaakt de rode vlekken, vaak aan de onderkant van de kuit. De uitslag kan variëren van helderrode vlekken tot harde, branderige paarse vlekken. Soms ontstaan er zelfs blaren. Au!

Aangezien de warmte voor extra zweet zorgt, kan het zweet op je benen door de warmte verdampen. De zoutkristallen uit het zweet blijven dan achter op je huid, wat de irritatie kan verergeren.

Symptomen van asfaltbenen

Als je last hebt van de zogenoemde ‘Vierdaagsebenen’, ervaar je de volgende klachten:

Rode huid

(Rode) ontstoken bultjes

Jeuk

Lichte zwelling

Brandplekken

Irritaties bij je onderbenen

Asfaltbenen voorkomen

Je eerste ingeving zal zijn om je benen goed in te smeren met zonnebrandcrème, aangezien het eigenlijk verbrande huid is. Heel gek is die gedachte niet, maar omdat het probleem door hitte ontstaat en niet door UV-straling, helpt smeren met zonnebrandcrème nauwelijks. De meest effectieve oplossing om de straling weg te houden van je huid is door, ondanks de hitte, een lange broek te dragen.

Wat kun je doen tegen asfaltbenen?

Ben je te laat en heb je inmiddels al last van de rode, jeukende bultjes op je onderbenen? Dan is het vooral afwachten, want het trekt meestal binnen een paar dagen vanzelf weer weg. Heb je veel last, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen:

Was ten eerste altijd eerst je handen. Als je ziet dat er veel vuil op je benen zit, kun je dit zachtjes schoonmaken. Zodra het schoon is, kun je voorzichtig antibiotische zalf aanbrengen. Dit helpt om eventuele slechte bacteriën te doden. Bedek vervolgens de uitslag. Op die manier kan de huid beter genezen en voorkom je dat bacteriën in contact komen met de wond. Mocht het niet snel overgaan, dan is het belangrijk om het verband één of twee keer per dag te vernieuwen. Houd de infectie in de gaten. Ga als het erger wordt langs de dokter voor persoonlijk advies.

Niet te verwarren met...

Golfersbenen

Asfaltbrand wordt vaak verward met golfersbenen (golfers vasculitis). Hoewel de twee huidaandoeningen op elkaar lijken, is de oorzaak anders. Golfersbenen ontstaan namelijk in de kleine bloedvaten in de benen, waardoor het intern wordt veroorzaakt. Terwijl asfaltbenen dus ontstaan door de hitte die tijdens het wandelen van het asfalt afstraalt op de benen. Asfaltbrand heeft dus een externe oorzaak.

Warmte-uitslag

Door de hitte kun je als wandelaar ook last hebben van warmte-uitslag. Tijdens het wandelen zweet je veel en worden je benen makkelijk vies, waardoor je poriën al snel verstopt raken. Als je lang wandelt, kan de warmte vervolgens niet meer weg en krijgt je lichaam moeite met de temperatuurregulatie. Je benen worden rood en je krijgt als wandelaar last van jeuk.

Wandelen in de buitenlucht is heerlijk én je verbrandt er ook nog eens veel calorieën mee. Maar hoeveel eigenlijk? In de vlog hieronder delen wandelvloggers Eva en Nicola het antwoord:

Bron: Healthline, Gezondheidsnet