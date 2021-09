Wat iedere (groot)ouder zou moeten weten: zó doe je de Heimlich-greep

Als je (klein)kind zich verslikt, kan de luchtweg (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn. Je hoeft niet direct de Heimlich-greep toe te passen, maar kijk eerst goed wat er aan de hand is:

Lichte verslikking

Kan je kind nog praten, hoesten en ademhalen? Dan is er sprake van een lichte verslikking. Moedig je kind aan om te blijven hoesten en doe verder niets, totdat het kind weer normaal kan ademen.

Ernstige verslikking

Als je kind in paniek is en naar adem snakt, of als hij door de verslikking niet meer kan praten, hoesten of ademen, dan is het een ernstige verslikking. Soms is er sprake van een piepende ademhaling.

Sla op de rug

Bij een ernstige verslikking doe je het volgende:

Buig het slachtoffer naar voren en geef met de hiel van je hand 5 stevige klappen op de rug, tussen de schouderbladen.

Check na elke klap of de verstikking over is.

De Heimlich-greep

Als de klappen op de rug niet helpen, probeer je de Heimlich-greep. Het is verstandig om de Heimlich-greep in de praktijk te leren, door een EHBO-cursus te volgen. Maar het is sowieso goed om te weten hoe het werkt:

Ga achter het slachtoffer staan.

Doe je armen om de buik van het slachtoffer, net boven de navel, onder het onderste puntje van het borstbeen.

Maak van je ene hand een vuist en houd deze met je andere hand vast.

Laat het slachtoffer naar voren buigen en zet je heup tegen het slachtoffer aan.

Trek je armen krachtig naar je toe, maximaal 5 keer.

Check na elke stoot ook weer of de verstikking over is. Zo ja, stop dan met de greep.

Bij een klein kind

Als het om een klein kind gaat, dan begin je ook met de 5 slagen op de rug tussen de schouderbladen. De Heimlich-greep werkt bij een klein kind iets anders:

sta of kniel achter het kind en sla je armen om zijn romp, net onder de oksels.

plaats je vlakke hand tegen de buik, net boven de navel en ruim onder het borstbeen.

druk maximaal 5 keer snel in de buik met een soort scheppende beweging, richt de druk naar binnen en naar boven

zorg ervoor dat je de ribben en het borstbeen niet raakt. Druk daarop zou de organen kunnen beschadigen.

Afwisselen

Doe de Heimlich-greep maximaal 5 keer achter elkaar. Als het object niet losschiet, ga ja na 5 pogingen weer verder met klappen op de rug. Wissel de slagen en de Heimlich-manoeuvre steeds af totdat de luchtweg weer vrij is.

Bel 112

Laat meteen 112 bellen als het slachtoffer niet meer reageert, bewusteloos raakt of een blauwe huidskleur krijgt. Of bel zelf 112 en zet de telefoon op luidspreker. Leg het slachtoffer op de rug op de grond en begin met reanimeren.

Zwarte vlekjes voor je ogen? Dokter Rutger legt uit wat dit kan betekenen en wat je ertegen kunt doen:

Bron: Rode Kruis, 112BHV