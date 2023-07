Wat is beter: meerdere korte wandelingen per dag maken of één lange?

De vroege ochtendwandeling, het rondje tijdens de lunchpauze, even tien minuten op de loopband of de lange avondwandeling: wandelingen zijn er in alle soorten en maten. Wat is jouw favoriet? Misschien doe jij er wel meerdere op een dag. Zeker als je een hond hebt, ga je waarschijnlijk meer dan twee keer de deur uit. Wat is nou eigenlijk het beste voor je lijf?

Voordelen van wandelingen

Wandelen is goed voor lichaam én hoofd. Het allerbelangrijkste is dat je beweegt, vindt Tamanna Singh, mede-oprichter van het Sports Cardiology Center in de Cleveland kliniek. “Beweging - of het nu kort of lang is - heeft talloze voordelen: het zorgt voor bloeddruk- en gewichtsbeheersing, houdt de bloedsuikerspiegel stabiel, en helpt bij cholesterolverlaging en verbeterde geestelijke gezondheid”, somt ze op. Als je regelmatig wandelt, ben je dus al hartstikke goed bezig. Korte en lange wandelingen bieden beide verschillende voordelen. Wat het beste is, ligt aan jouw persoonlijke doelen.

Conditie opbouwen

Gaat het jou vooral om conditie opbouwen? Dan is een langere wandeling (één tot anderhalf uur) met gemiddelde intensiteit aan te raden. Je traint dan namelijk je uithoudingsvermogen. Dit soort lange wandelingen zorgen voor een goede doorbloeding, wat goed is voor je hart en longen.

Vetverbranding en spieropbouw

Gaat het vooral om vetverbranding? Dan maakt de duur van je wandeling niet zoveel uit, maar de intensiteit des te meer. Zo kan een wandeling van 15 minuten met hoge intensiteit je evenveel bieden als een wandeling van 30 minuten met lage intensiteit. Je verhoogt de zwaarte van je wandeling door sneller te gaan lopen of bergopwaarts te lopen. Hierdoor komt er meer spanning op je spieren, dus ook mensen die wandelen voor spieropbouw doen hier goed aan.

Last van je gewrichten?

Dan kun je het beste kiezen voor korte wandelingen met pauzes. Zo kunnen je gewrichten tussendoor rusten. Let op: bij intervallen met hoge intensiteit liggen nieuwe blessures sneller op de loer. Als je gevoelig bent voor blessures kun je het beste een minder zware wandeling kiezen.

Conclusie

Lang verhaal kort: het één is niet beter dan het ander. Stel je wandelschema vast op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en fitnessdoelen en houd rekening met eventuele lichamelijke klachten. Tenslotte is het belangrijk om te kiezen voor een schema dat makkelijk vol te houden is en je eenvoudig in je leven kunt integreren. En als je er nog geen hebt: een hond of een ander wandelmaatje kan een mooie stok achter de deur zijn.

Vergeet niet te rekken! Ja, ook als je gaat wandelen.

Bron: Well and good