Wat is candida auris precies en hoe gevaarlijk is deze schimmel?

Dit is alles wat je moet weten over candida auris.

Wat is candida auris?

Candida auris behoort tot de familie van de schimmels. Iedereen draagt bepaalde schimmels bij zich, meestal in je darm. Hier worden de meeste mensen gelukkig niet ziek van. Toch kunnen bij mensen met een slechte afweer schimmels in het bloed komen, wat een ernstige infectie kan veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is candida auris.

Candida auris werd voor het eerst ontdekt in 2009, maar de afgelopen jaren is de schimmel pas echt gaan verspreiden. Onlangs deelde het Amerikaanse centrum voor infectieziektebestrijding (CDC) een bericht waarin ze vertelden dat de schimmel bezig is aan een opmars.

Hoe loop je de schimmel op?

Candida auris dwaalt voornamelijk rond in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In tegenstelling tot de meeste andere schimmelsoorten kan deze schimmel overleven buiten het lichaam. Hierdoor gaat de verspreiding een stuk sneller. Candida auris kan verspreid worden via je handen of een medisch instrument waar de schimmel op zit. Het kan dus vastplakken aan deurklinken, ziekenhuisbedden en zelfs via een infuus bij een patiënt komen. Handhygiëne is hierbij dus ook weer heel belangrijk.

Is candida auris gevaarlijk?

Aangezien de schimmel voornamelijk voorkomt in ziekenhuizen en verpleeghuizen, kan dat gevaarlijk zijn. Vooral mensen met een slechte afweer kunnen ziek worden na een besmetting met candida auris. In de meeste gevallen gebeurt dit namelijk bij patiënten die al zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bovendien kun je candida auris bij je dragen, zonder dat je er last van hebt.

Volgens het CDC komt 35% van de patiënten met een ernstige infectie door candida auris, zoals een infectie in het bloed, hart of de hersenen, te overlijden. Dat zijn heftige cijfers, maar dat betekent niet dat we ons gelijk zorgen hoeven te maken. In dit artikel legt Marcel Levi uit waarom de situatie in de VS zo anders is dan die in Nederland.

Wel bereidt het RIVM zich momenteel samen met het expertisecentrum schimmelinfecties van het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen voor op een eventuele uitbraak. Dit klinkt vaak heftiger dan het is. Het RIVM zal met een internationale samenwerking methoden opzetten om duidelijk te maken hoe je de schimmel herkent en welke richtlijnen gelden bij een besmetting. Vooral ziekenhuizen zouden direct maatregelen moeten nemen als ze weten dat de schimmel in huis is.

Wie loopt risico op een infectie?

Voor gezonde mensen is de schimmel dus niet zo gevaarlijk. Wie wel risico lopen zijn patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals:

Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan

Patiënten met een ziekte die het immuunsysteem verzwakt

Patiënten met meerdere chronische of terugkerende gezondheidsproblemen

Patiënten die chemotherapie hebben gekregen

Wat zijn de klachten bij een besmetting met candida auris?

Over het algemeen worden mensen met een gezonde afweer niet ziek van candida auris. Je lichaam ruimt de schimmel dan vanzelf op. Toch gebeurt het weleens dat iemand wél ziek wordt. Het gaat dan voornamelijk om mensen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie.

De symptomen waar je candida auris aan kunt herkennen, lijken veel op die van een griep:

Koorts

Koude rillingen

Vermoeidheid

Spierpijn

Huiduitslag (jeuken, schilferen)

Als er vermoedens zijn van candida auris, wordt er een bloedonderzoek gedaan of kweek afgenomen van de oksel, lies of bilnaad. Aan de hand van dit onderzoek wordt een diagnose vastgesteld.

Dat de schimmel voor gezonde mensen niet gevaarlijk is, betekent niet dat een uitbraak niet gevaarlijk is. Sommige mensen ervaren geen klachten, waardoor ze niet weten dat ze mogelijk de schimmel bij zich dragen. Hierdoor is de kans op verspreiding groter en wordt het risico op een infectie voor de bovengenoemde patiënten groter.

Hoelang duurt het herstel na een besmetting?

Het verschilt per besmetting hoeveel tijd je lichaam nodig heeft om de schimmel op te ruimen. Dit hangt van de ernst van de infectie af. Candida auris is lastig te bestrijden, dat blijkt uit onderzoek van het Radboudmc. De schimmel is namelijk vrijwel ongevoelig voor veel geneesmiddelen. Een antischimmelmedicijn via een infuus zou de beste optie zijn om de schimmel tegen te gaan. Toch is er in sommige gevallen dan sprake van een resistentie. Er is geen vaccin tegen de schimmel, omdat het niet om bacterie of virus gaat.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Bron: RIVM, Healthline