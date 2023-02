Wat is de gekkekoeienziekte ook alweer (en kun je het als mens ook oplopen)?

Wij leggen het je hier uit.

Wat is de gekkekoeienziekte?

De gekkekoeienziekte, ook wel bekend als BSE, staat voor bovine spongiform encephalopathy. Het is een rundveeziekte die ook de oorzaak is van een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een voor mensen dodelijke hersenziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een afwijkend gevouwen eiwit en verspreidt zich voornamelijk door het hergebruik van dierlijke eiwitten in diervoer. De ziekte tast de eiwitten in de hersenen en het zenuwweefsel van koeien aan waardoor er gaatjes in komen. De hersenen gaan dan lijken op een spons.

Hoe is het begonnen?

De gekkekoeienziekte werd in 1986 voor het eerst aangetroffen in Groot-Brittannië en vanuit daar heeft het zich naar andere landen verspreid. In Groot-Brittannië leidde de ziekte in de jaren na de ontdekking tot een ramp voor rundveehouders, omdat meer dan 180.000 besmette runderen moesten worden afgevoerd. Vanaf 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een BSE-besmetting vastgesteld. In Nederland werd het in 2011 voor het laatst gesignaleerd, maar nu is de ziekte dus opnieuw aangetroffen op een boerderij in Zuid-Holland.

Kunnen mensen het ook krijgen?

Mensen die vlees eten van koeien met de gekkekoeienziekte kunnen een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob oplopen. Deze heeft de naam ‘variant-Creutzfeldt-Jakob’. De ziekte veroorzaakt gaten in het hersenweefsel dat daardoor sponsachtig wordt. Uiteindelijk treedt er een snelle vorm van dementie op met de volgende verschijnselen:

Geheugenstoornissen

Het terugtrekken uit het sociale leven

Schokkende bewegingen

Slechte motoriek: spreken en lopen lukken niet meer

Steeds meer lichaamsfuncties vallen uit

De ziekte komt voornamelijk voor bij jonge mensen - de gemiddelde leeftijd van patiënten ligt rond de 30 jaar - en uit zich zo’n 10-14 jaar na het eten van besmet rundvlees. Het is niet bekend hoe de ziekte kan worden gestopt. Na enkele maanden tot maximaal 2 jaar leiden Creutzfeldt-Jakob en variant-Creutzfeldt-Jakob tot de dood.

Bron: RIVM, Het Voedingscentrum