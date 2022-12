En we beloven visuele voorbeelden tot een minimum te beperken.

Dit is een haartong

Een haartong hebben betekent eigenlijk niets anders dan dat er een gekleurd laagje op je tong zit. In de meeste gevallen merk je dat op het achterste gedeelte van je tong op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende haartongen, namelijk de witte (met een lichte kleur) en de zwarte (met een donkere kleur).

Een haartong is niet schadelijk voor je gezondheid. Het veroorzaakt hooguit een onaangename smaak in je mond, een branderig/jeukend/tintelend gevoel op de tong of een slechte adem (vooral vervelend voor anderen, hehe).

Heb je een sterke maag en ben je benieuwd hoe zo’n haartong er in de praktijk uitziet? Scrol maar even mee (enige en laatste plaatje - beloofd):

Wat is een haartong? En belangrijker: hoe kom je ervan af? Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit is de reden dat je een haartong krijgt

Het zit zo: het bovenste laagje cellen op je tong slijt elke dag een beetje af. De continue aanwezigheid van speeksel in je mond is hiervan de oorzaak, maar ook alles wat je eet en drinkt. Voordat je denkt ‘op deze manier heb ik na een maand geen tong meer over’: de cellen in kwestie worden dagelijks opnieuw aangemaakt.

Bij mensen die last hebben van een haartong, is dit proces verstoord. De kleine bobbeltjes die van nature op je tong zitten, worden steeds langer en dikker. Op een gegeven moment kunnen die eruit gaan zien als een vachtje. Maar geen paniek: in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, gaat het hier niet om echt haar.

Dit kun je doen om een haartong uit te roeien

De ‘maatregelen’ die je kunt treffen om een haartong tegen te gaan, zijn eigenlijk heel simpel (en spreken ook een beetje voor zich). Genoeg water drinken helpt, stoppen met roken ook. Poets daarnaast twee keer per dag twee minuten je tanden, en vergeet daarbij je tong dus niet! Je kunt een speciale tongschraper gebruiken, maar een zachte tandenborstel en wat tandpasta volstaat ook.

In het begin zul je misschien een beetje kokhalzen, maar na verloop van tijd raak je gewend aan deze extra poetshandeling. Plus, het is voor een goed doel: een frisse adem en – laten we eerlijk zijn – een iets aantrekkelijker aangezicht. Zo’n geelbruine tong nodigt namelijk niet echt uit om dicht bij in de buurt te komen.

Dit zijn handige tips om een haartong voortaan te voorkomen

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ kun je het beste zorgen dat die ‘haren’ niet eens de kans krijgen om zich op je poezelige roze tongetje te nestelen. Veel koffie/thee drinken werkt het groeien van een vachtje in de hand. Gek genoeg kun je na het tandenpoetsen je mond beter niet met bepaalde soorten mondwater spoelen. Van chloorhexidine en waterstofperoxide, wat je vaak mee naar huis krijgt na een tandheelkundige ingreep, kan je tong bruin kleuren – beter bekend als een zwarte haartong. Je kunt ook een haartong krijgen door uitdroging, of door bepaalde medicatie. Antibiotica, chemotherapie of bestraling, bijvoorbeeld.

Tot slot is het natuurlijk altijd goed om je gebit (en tong) regelmatig te laten checken door de tandarts, en te laten opfrissen door de mondhygiënist. De reden dat we deze open deur voor de zekerheid maar even intrappen? In 2021 ging maar liefst een vijfde van jullie níét minstens één keer per jaar. Foei!

Bronnen: Mens en Gezondheid, Thuisarts