Wat is een hematoom (en wanneer is dit gevaarlijk)?

“Een hematoom is een beschadiging van bloedvaten, waardoor bloed tussen de omringende weefsels terechtkomt”, legt huisarts Rutger Verhoeff uit. Het meest bekende voorbeeld van zo'n bloeduitstorting is een blauwe plek vlak onder de huid, maar op sommige plaatsen in het lichaam kan een hematoom meer schade veroorzaken. Een hematoom is dus niet per se gevaarlijk, maar in bepaalde gevallen moet je extra oppassen.

Plaatsen in het lichaam waar een hematoom schadelijk kan zijn:

1. In het kraakbeen van je oor (na een klap)

2. In het neustussenschot (na een klap)

3. Binnen je schedel: subduraal hematoom (tussen het buitenste, harde hersenvlies en het middelste spinnenwebvlies) of epiduraal hematoom (tussen het buitenste, harde hersenvlies en het schedelbot)

4. Achter het buikvlies

5. In je milt

6. In je lever

7. In je wervelkolom

Een hematoom herkennen

“De eerste en de tweede zijn meestal zichtbaar, anders wel door de huisarts”, zegt Rutger. In die gevallen kun je de bloeduitstorting doorgaans herkennen aan een verkleuring op de huid, die vaak warm en pijnlijk is. “Bij de andere vijf varianten is dat lastiger. Die kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een fiets- of motorongeluk”, aldus de huisarts. “Bij gebruik van bloedverdunners – daar hoort aspirine ook bij – is de kans daarop aanzienlijk groter.”

Langs de huisarts

Verhoeff raadt aan om bij twijfel altijd naar de huisarts te gaan. Zeker bij sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, braken (hoofdtrauma), toenemende buikpijn of een licht gevoel in het hoofd (buikvlies, milt en lever) en rugpijn in combinatie met tintelingen en/of krachtuitval (wervelkolom).

Bloeduitstorting onder je nagel

Een andere nare kwaal is een bloeduitstorting onder je nagel. Die krijg je door er per ongeluk met een hamer op te slaan of met je vingers tussen te deur te zitten (ai!). Dit kan behoorlijk pijn doen doordat het bloed zich ophoopt onder de nagel en op het nagelbed drukt. De nagel wordt blauw of zwart. Het klinkt om te bibberen, maar in dat geval kun je zelf je nagel ontlasten door er kleine gaatjes in te boren.

Zelf doen

Dat doe je volgens Rutger met een verhitte paperclip of naald. Verwarm deze in een gasvlam tot deze rood wordt. Zet de punt op de nagel en druk niet: erop houden is al voldoende om een klein gaatje te maken. Je voelt hier als het goed is weinig van, omdat je nagel gevoelloos is. Nogmaals: druk dus niet op de punt! Op deze manier kan het bloed zonder de nagel te beschadigen onder de nagel uitkomen.

Een bloeduitstorting in je oog komt ook voor en kan er behoorlijk naar uitzien, een beetje eng ook. Maar is het gevaarlijk?

Bron: Haaglandenmc.nl, Hersenletsel-uitleg.nl