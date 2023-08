Wat is gezonder: in één keer veel water of de hele dag door slokjes?

Je lichaam bestaat voor 60% uit water. Dit moet je blijven aanvullen, want je verliest veel vocht door toiletbezoekjes, maar ook door uitademing en verdamping via je huid. Daarnaast wordt water in je lichaam gebruikt als bouwstof, oplosmiddel en transportmiddel van onder andere vitamines. Ook helpt water bij het goed regelen van je temperatuur en bij het verloop van stofwisselingsprocessen. Je begrijpt: water drinken is belangrijk.

In één keer of de hele dag door?

Het beste is om dit vocht in grote hoeveelheden binnen te krijgen, volgens orthomoleculair expert Vivan Reijs. Kijk maar naar de natuur, zegt zij, dieren drinken ook niet een paar slokjes per keer. Zij drinken tot ze verzadigd zijn. Ook voor je lichaam zou dit beter zijn omdat het zo minder energie kost om het water te verwerken.

Tips

Luister altijd naar je lichaam. Drink als je dorst hebt, want dat betekent dat je vochthuishouding aangevuld moet worden. Liefst water, andere dranken bevatten vaak overbodige stoffen. Wat je beter níet kunt doen, is veel drinken tijdens een maaltijd. Dit remt de spijsvertering en kan ervoor zorgen dat je niet alle voedingsstoffen worden opgenomen.

Vind je het lastig om voldoende water te drinken? Huidexpert Kuno Breen heeft wat tips voor je:

Bron: Vivonline. Beeld: iStock