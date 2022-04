Het DASH-dieet uitgelegd

DASH staat voor Dietary Approaches to Stop Hypertension. Het dieet is speciaal bedacht om de bloeddruk te verlagen. Daarom kan het vooral voor mensen met een hoge bloeddruk een effectief dieet zijn. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het dieet het risico op hart- en vaatziekten, beroerte en diabetes type 2 verkleint.

Weinig verzadigde vetten en zout

Dat komt omdat je bij dit dieet meer onverzadigde dan verzadigde vetten binnenkrijgt en weinig zout tot je neemt. Je eet bij dit dieet vooral veel groente, fruit, noten en peulvruchten.

Beperking in zoutinname

Het dieet is door Amerikanen bedacht. Er is onderzoek gedaan naar manieren om een hoge bloeddruk te verlagen zonder medicatie. Minder zout eten is een van die manieren en daarom wordt er bij dit dieet vaak een beperking van 2300 mg of 1500 mg per dag opgelegd.

Gedragsveranderingen

Daarnaast wordt er gekeken hoeveel calorieën je per dag binnen mag krijgen en worden er leefstijladviezen gegeven. Denk aan adviezen over bewegen, alcohol en roken, maar ook op gebied van stress. Deze gedragsveranderingen worden in zeer kleine stappen genomen, één per keer. Snoep en andere producten met toegevoegde suikers worden afgeraden.

Schijf van Vijf

Bij het DASH-dieet worden met name volkoren graanproducten, magere of halfvolle zuivel en plantaardige vetten geadviseerd. Het komt hierdoor in grote lijnen overeen met de Schijf van Vijf.

Bij het DASH-dieet eet je veel:

groenten en fruit

volkorengraanproducten

magere melkproducten

mager vlees, vis en gevogelte

noten, zaden en peulvruchten

Bij het DASH-dieet word je beperkt in het eten van:

toegevoegde vetstoffen

gesuikerde voeding en gesuikerde dranken

rood vlees

veel zout

Onderzoek naar bloeddruk

Een Amerikaans onderzoek heeft de werking van het DASH-dieet bewezen. Ruim 400 Amerikanen met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar en een (licht) verhoogde bloeddruk deden mee. Van tevoren werd de bloeddruk gemeten.

Dankzij het DASH dieet daalde bovendruk met 4,5 mmHg bij de mensen met een licht verhoogde bloeddruk (120-130 mmHg) en met 10,6 mmHg bij mensen met een hoge bloeddruk (150-160 mmHg).

De Hartstichting

De Hartstichting uit zich positief over dit dieet op hun site. Vooral het feit dat dit dieet de zoutinname vermindert, is volgens de stichting positief. “Het advies van de Hartstichting is om maximaal 6 gram zout per dag te eten. We krijgen nu zo’n 8,5 gram zout binnen. Als iedereen in Nederland 3 gram minder zout per dag zou eten, zijn er elk jaar 1.500 sterfgevallen en 6.000 nieuwe gevallen van hart- of vaatziekten te voorkomen.”

Wat kun je ‘s ochtends het beste eten als je een kilootje kwijt wil?

Bron: Voedingscentrum