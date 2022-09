Wat is het verschil tussen een herfstdip en een depressie?

Een dip is bij lange na geen depressie en een depressie is een paar gradaties serieuzer dan een dip. Toch worden de twee termen nog regelmatig door de war gehaald of verkeerd gebruikt. We leggen het verschil uit.

Dip vs. depressie

(Herfst)dips en depressies hebben absoluut raakvlakken, maar zijn wezenlijk verschillend. Waar je je bij een dip regelmatig somber, lusteloos en vermoeid voelt – een stemmingswisseling die vaak gepaard gaat met de verandering van seizoenen – ervaren mensen met een depressie dit minstens twee weken lang het grootste gedeelte van de dag, ongeacht het weer. Verder komen bij een depressie een scala aan andere symptomen kijken. Een paar voorbeelden daarvan zijn: suïcidale gedachten, slapeloosheid, verminderde eetlust, nergens meer plezier uit kunnen halen, wanhopige en waardeloze gevoelens en moeite met concentreren. Een dip kan wel leiden tot een depressie, maar dit gebeurt zeker niet altijd.

Denk in oplossingen

Een depressie is niet 1, 2, 3 op te lossen en je schakelt daarvoor het beste hulp in van een professional. Een dip laat zich daarentegen een stuk makkelijker sussen. Belangrijk is om te blijven bewegen; in een ideale wereld iedere dag een half uur. Sporten kan, maar als je daarvoor niet genoeg energie denkt te hebben, is wandelen een gezond alternatief. Neem voor de zekerheid een paraplu mee. Een andere eenvoudige manier om meer te bewegen, is door de auto op de oprit te laten staan en de fiets naar je werk te pakken. Je haalt dan een frisse neus en het daglicht zorgt voor een gebalanceerd slaap-waakritme. Win-win dus.

Wat nog meer werkt bij een herfstdip is lichttherapie. Dit regelt op kunstmatige wijze de natuurlijke aanmaak van melatonine en herstelt het dag-nachtritme. Door middel van een sterk licht wordt het dag-nachtritme via de ogen beïnvloed. Het is effectief, gemakkelijk en zeer veilig.

Placebo-effect

Overigens zijn niet alle wetenschappers het erover eens of de herfstdip überhaupt bestaat. Volgens sommigen bestaat er helemaal niet zo’n sterk verband tussen sombere gevoelens en de herfst of winter. Waar wel overtuigend bewijs voor is, is het placebo-effect. Misschien kun je je hersenen voor de gek houden en met een spannend boek, kaarsen en een warme deken doen alsof je het prinsheerlijk naar je zin hebt.

Nemen sombere gevoelens de overhand en trek je het liefst je dekbed over je hoofd? Spreek het uit. Dat lucht niet alleen op, het helpt je tegelijkertijd om de situatie te relativeren. Humor trouwens ook, dus kies je praatpaal zorgvuldig.

Bron: Amsterdam UMC