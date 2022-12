Wat is het verschil tussen wit en bruin vet in je lichaam?

Er zijn allerlei soorten vetten. Van verzadigd vs. onverzadigd heb je vast al eens gehoord, die vind je immers terug op elke productverpakking. Ze kunnen daarnaast enkel- óf meervoudig zijn, wat je ook niet onbekend in de oren zal klinken. En dan is er nog het verschil tussen bruin en wit vet. Maar hoe zit dat precies? Voedingswetenschapper dr. Samefko Ludidi legt het Libelle uit.

Geen wit voetje

“Als we meer energie binnenkrijgen dan we verbruiken, slaan we het exces op als vet. We noemen dat wit vet. Het staat sterk in relatie tot je suikerstofwisseling”, vertelt dr. Ludidi aan de telefoon. Hij voegt toe: “Elke keer als we suikers eten, en daar vallen ook veel koolhydraten onder, maakt ons lichaam insuline aan. Die vrijgekomen insuline is een signaal om suiker als energiebron je cellen binnen te laten en om wit vet op te slaan, zeker bij een overschot. Hoe meer suikers je eet, hoe groter de kans is dat je wit vet zult opslaan.”

Snelle vs. langzame koolhydraten

Vooral bewerkte suikers zijn boosdoeners, die veroorzaken een bloedsuikerpiek. Denk hierbij aan witte pasta, koek, snoep, chocola en chips. Natuurlijke koolhydraten, daarentegen, geven geleidelijker energie, waardoor je niet snel wil grijpen naar een volgende snack of maaltijd. En, benadrukt dr. Ludidi: “Insuline doet ook fijne dingen, zoals onze spieren van energie voorzien.”

Vette feiten

Bruin vet heeft een groot voordeel: het houdt je warm. “Bruin vet speelt een rol in het op peil houden van je lichaamstemperatuur. Het is het type vetweefsel dat dieren warm houdt als ze in winterslaap gaan”, zegt dr. Ludidi. Om die warmte te kunnen genereren, moeten binnenkomende calorieën - onder invloed van een koude prikkel - eerst in energie worden omgezet. Dat is waar bruin vet om de hoek komt kijken. In plaats van wit vet op te slaan, wordt het dan verbrand om ons warm te houden. Goed geregeld!

Puntjes van kritiek

Er is wel een probleem met bruin vet, en dat zit ’m in het feit dat onze hoeveelheid afneemt naarmate we ouder worden. Dat we de hele dag binnen zitten met de verwarming aan helpt ook niet. “We leven veel minder buiten dan vroeger. Thuis of op het werk is het de hele dag door negentien á twintig graden, daardoor is er geen noodzaak meer voor bruin vetweefsel. Waarom zou je lichaam je warm moeten maken als je omgeving dat al is?” Het zal je niet verbazen dat daarnaast onze levensstijl een puntje van kritiek betreft. “Door ongezond te eten en weinig te bewegen verbranden we weinig. Onze stofwisseling wordt lui”, aldus dr. Ludidi.

Plons je mee?

Het goede nieuws is dat je iets kunt doen om je bruine vet op te krikken. Je zult er niet direct om staan te springen (of misschien doe je het dankzij de huidige energieprijzen voor je gevoel al elke dag), maar één van die dingen is koudetherapie. ’s Ochtends even lekker koud afdouchen of dippen in natuurwater, bedoelen we dan. Dr. Ludidi: “Als we aan kou worden blootgesteld, gaan we rillen. Dat is een eerste manier van ons lichaam om warmte te genereren. Gebeurt het vaker, dan gaat ons lichaam meer bruin vet aanmaken en die warmte inwendig produceren.”