Wat is stealthing en waarom is het in het nieuws?

Dinsdag stonden voor het eerst twee mannen voor de rechter voor stealthing, het zonder toestemming verwijderen van een condoom. Nooit eerder werd in Nederland hier een rechtszaak over gevoerd.

Strafbaar

Ondanks dat stealthing een vorm van seksueel geweld is, staat het stiekem verwijderen van een condoom niet in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Toch zei de officier van justitie dinsdag dat het Openbaar Ministerie stealthing beschouwt als gedwongen onveilige seks, een vorm van verkrachting. Er werd dan ook een gevangenisstraf van een jaar geëist tegen de mannen.

In landen als Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland is stealthing al wel strafbaar. Zo werd in 2017 in Zwitserland een man veroordeeld voor verkrachting nadat hij stiekem zijn condoom verwijderde.

Onderzoek

Misschien heb je nog niet eerder gehoord van stealthing, maar het komt vaker voor dan je denkt. Uit Australisch onderzoek blijkt dat 32 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen dit is overkomen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 87% van de hetero- en biseksuele vrouwen ooit door een man is overgehaald om seks te hebben zonder condoom. Dat is iets anders dan stealthing, maar past wel in hetzelfde rijtje.

Gevolgen en aangifte

De gevolgen van stealthing zijn niet niks: je kunt er niet alleen een soa of ongewenste zwangerschap aan overhouden, maar ook mentale klachten. Volgens Slachtofferwijzer krijgen slachtoffers van stealthing regelmatig te maken met victim blaming. Zo wordt de gebeurtenis door de dader vaak gebagatelliseerd en krijgen ze van hun omgeving te horen dat ze hadden moeten opmerken dat het gebeurde.

Ben je slachtoffer geworden van stealthing? Dan kun je aangifte doen bij de politie. Je kunt ook terecht bij Centrum Seksueel Geweld voor hulp en advies. Laat je ook altijd testen op eventuele soa’s.

Wil je met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met: Slachtofferhulp Nederland 0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl Centrum Seksueel Geweld 0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl

Bron: Slachtofferwijzer, NOS