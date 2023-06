Wat kun je doen als je verslaafd bent aan vapen (of als je kind dat is)?

Hoe jonger je begint met vapen, hoe makkelijker het is om langdurig verslaafd te raken. En vanuit het vapen is het ook makkelijker om over te stappen naar traditioneel roken. Vooral jongeren kunnen binnen twee of drie dagen al verslaafd zijn. Je kunt dus beter helemaal niet aan roken of vapen beginnen. Ben je tóch begonnen? Dan wordt het vapen binnenkort een stuk minder aantrekkelijk.

Dag smaakjes

Vanaf oktober 2023 zullen de ‘lekkere smaakjes’ oftewel e-liquids verboden worden. Geen aardbei-, banaan-, macaron- of dropsmaak meer. Vanaf dan mogen alleen nog vapes met een tabaksmaak verkocht worden. De overheid hoopt hiermee dat vapen minder populair wordt.

Verslaafd

Je kunt lichamelijk en geestelijk verslaafd raken aan nicotine en je kan last krijgen van ontwenningsverschijnselen op het moment dat je stopt. Wil je graag stoppen? Dr. Leon van den Toorn, longarts bij het Erasmus MC en voorzitter van de longartsenvereniging, raad aan om bij je huisarts aan te kloppen.

Wat kun je het beste doen als je verslaafd bent aan vapen?

“Het allerbeste wat je kunt doen is een stoptraject volgen. Dit wordt overal aangeboden en altijd vergoed door je verzekeraar”, legt dr. Van den Toorn uit. “Begin bij voorkeur niet aan kauwgom of pilletjes, de succeskans om te stoppen is daarmee te laag. Een begeleidingstraject geeft de meeste kans van slagen.”

Dr. Van den Toorn legt uit dat tachtig procent van de mensen die roken ook echt wel willen stoppen. “Maar voor jongeren geldt dit helaas niet. Zij zien de lange termijn problemen niet. Het is een groepsgebeuren, ze willen erbij horen.” Hij vindt educatie over dit onderwerp dan ook erg belangrijk. “We willen het liefst voorkomen dat ze er überhaupt aan beginnen en als ze toch zijn begonnen, dat ze onder begeleiding stoppen.”

Wat kun je doen als je kind verslaafd is aan vapen?

“Dat is een lastige”, legt Dr. Van den Toorn uit. “Waarschuwen helpt altijd maar een klein beetje, zeker bij pubers. Daarom hebben we van de politiek maatregelen nodig om kinderen te laten stoppen, dus beperking van het aantal verkooppunten en een drastische verhoging van de prijs. Natuurlijk moet je als ouder je kind laten inzien dat het niet gezond is. Het kan echt veel kwaad op de lange termijn. Maar meer dan dat uitleggen kun je uiteindelijk niet doen.

Als artsen richten we ons tegenwoordig overigens ook veel meer op de voordelen van het stoppen met roken, dan het wijzen op de gevaren van roken. Dat is een andere benadering die prettiger werkt en ook effectiever is.”

