Wat kun je het beste drinken bij warm weer?

We verklappen alvast: het alleen bij water houden, is niet slim.

Hoeveel moet je drinken?

Allereerst vertellen we je graag hoeveel vocht je nodig hebt. Daar is namelijk een simpel rekensommetje voor. Dit gaat als volgt: je lichaamsgewicht in kilo’s x 30 milliliter. Weeg je 70 kilo? Dan is het dus goed om 2,1 liter per dag te drinken.

Dorst

Als het warm weer is, kun je sneller dorst krijgen dan normaal. Het is goed om je te beseffen dat dorst hebben een uitdrogingsverschijnsel is. Wanneer je een dringend dorstgevoel ervaart, heb je al 2% van je lichaamsgewicht aan vocht verloren.

Niet alleen water

Goed, je begrijpt het: genoeg drinken is essentieel. Maar wat dan? Internist Marcel Levi vertelt ons dat je op warme dagen meer nodig hebt dan alleen water. Je lichaam kan namelijk ook goed extra zout en suikers gebruiken. “Drink niet alleen maar water, maar drink ook af en toe iets waar zout in zit zoals een kopje bouillon. Of waar iets zoet in zit zoals thee met suiker. Laat het desnoods een beetje afkoelen. Of eet er chips bij om voldoende zout tot je te krijgen. Door te zweten verlies je namelijk veel zout en je hebt juist suiker nodig om zout vast te houden”, aldus Marcel. Een tekort hieraan kan ervoor zorgen dat je je niet lekker gaat voelen.

Koud of warm?

Ook goed om te weten: te koude dranken drinken is niet ideaal. In de zomer is het gebruikelijk om ijsblokjes aan je drankje toe te voegen, maar dit kun je beter niet doen. Je lichaam moet zo'n koude drank namelijk eerst opwarmen, voordat het opgenomen kan worden. Er is dus geen sprake van onmiddellijke hydratatie.

Warme thee

Je kunt daarom beter voor een drankje op kamertemperatuur gaan. En - raar maar waar - een warm kopje thee werkt ook verfrissend! De warmte van het drankje geeft je lichaam namelijk het signaal om extra af te koelen. Je gaat transpireren waardoor je lichaamstemperatuur daalt.

Alcohol

Op een terrasje een wijntje of biertje bestellen is heerlijk, maar alcohol heeft een uitdrogende werking. Het zorgt er namelijk voor dat de nieren vocht sneller afvoeren. Het is daarom slim om alcohol op hete dagen te laten staan. Ga je toch voor een wijntje? Neem er dan een glas water bij.

Frisdranken

Zoals Marcel Levi al zei, zorgt drank met suiker ervoor dat je op een hete dag een beetje op de been blijft. Zo voorkom je dat je je slap en duizelig gaat voelen. Frisdranken bevatten suikers, maar het nadeel hieraan is dat deze aanwezige suikers ervoor zorgen dat je nog meer dorst krijgt. Meer drinken is goed, maar teveel suikers innemen natuurlijk niet. Dat is slecht voor je tanden, je hart- en bloedvaten en kan diabetes tot gevolg hebben. Wissel frisdrank daarom liever af met water. En denk erom: laat de ijsblokjes achterwege.

