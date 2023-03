Wat kun je het beste eten voor gezonde nieren?

Je nieren hebben een belangrijke functie in je lijf. Zo zuiveren ze je bloed, maken ze hormonen aan, ondersteunen ze je andere organen, ze zorgen voor genoeg vocht in je lichaam én ze verwijderen afvalstoffen. Bezige bijtjes dus, die nieren. Met al dat werk kun je ze een handje helpen door de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen.

1. Eet vers en niet te zout

Wat belangrijk is om over je nieren te weten, is dat ze niet heel gek zijn op zout. Als je te veel zout binnen krijgt, stijgt je bloeddruk en dat kan de bloedvaten en filters van je nieren beschadigen. Ook houd je meer vocht vast als je zoutrijk eet en het is voor je nieren hard werken om dat te reguleren. Dus les 1: eet zoveel mogelijk zoutarm.

Hiermee hangt samen dat je het beste zoveel mogelijk vers kunt eten. In kant-en-klare producten en bewerkte etenswaren zit namelijk vaak veel zout. Bijvoorbeeld in diepvriesproducten, voeding uit blik of soep uit een zak. Andere producten met veel zout zijn bijvoorbeeld kaas, brood en bewerkte vleeswaren. Niet te veel van eten, dus!

2. Plantaardige eiwitten

Wat dan wel? Verse, onbewerkte groenten dus, maar ook plantaardige eiwitten. Denk aan quinoa, boekweit, pompoenpitten, noten, sojabonen en linzen. Op deze producten reageren de nieren heel goed. Een stuk beter dan op dierlijke eiwitten zoals zuivel en vlees.

3. Vette vis

Ga voor een lekker stukje vis vol onverzadigde vetten. Hier zijn je nieren dol op! De sleutel zit ’m in het onverzadigde vet. Verzadigde vetten zijn namelijk helemaal niet zo goed. Die vind je vooral in snacks zoals koek, snoep en chips. Producten als olijfolie, avocado, noten en dus vette vis zijn ook vet, maar dan van het goede soort.

4. Water

Als laatste zijn je nieren erg gebaat bij voldoende water. Drink het liefst 2 liter per dag. Je nieren hebben water nodig om afvalstoffen af te voeren, net als het overschot aan natrium.

Handige lijst

Nu horen we je denken: leuk, al deze informatie, maar welke specifieke etenswaren kan ik toevoegen aan mijn dieet om mijn nieren te ondersteunen? Komen ze:

rode paprika

groene kool

bloemkool

knoflook of knoflookpoeder

ui

appels

cranberry

bosbessen

frambozen

aardbeien,

kersen

(vette) vis

rode druiven

avocado

olijfolie

noten

sojabonen

linzen

quinoa

boekweit

pompoenpitten

Nierstenen zijn, zoals de naam al zegt, steentjes in de nieren. Deze worden gevormd door onopgeloste afvalstoffen. In deze vlog legt dokter Rutger uit hoe je ze herkent en hoe je er weer vanaf komt:

