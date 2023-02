Wat moet je doen als je een oorlelontsteking hebt?

Wat is een oorlelontsteking

Het woord zegt het natuurlijk al, maar een oorlelontsteking is een ontsteking van je oorlel. Het gaat hierbij dus om het onderste, zachte gedeelte van je oorschelp. Een ontsteking op deze plek kan komen door een infectie (bijvoorbeeld veroorzaakt door een bacterie), een allergie óf een combinatie van deze twee. Hoewel een oorlelontsteking niet ernstig is, kan het wel pijn doen. Als je het aanraakt of bijvoorbeeld als je op je oor slaapt, kun je er last van hebben.

Wat zijn de symptomen?

Als je last hebt van een oorlelontsteking dan is je oorlel vaak rood en gezwollen en soms kan er ook vocht of pus uit komen. Ook kun je last hebben van jeuk en/of pijn bij de ontsteking. Soms kunnen er ook blaren en korstjes op de oorlel ontstaan.

Wat kun je er aan doen?

In principe hoef je niet gelijk naar de huisarts te gaan. Probeer eerst thuis de ontsteking te behandelen door langere tijd geen oorbellen te dragen en de oorlel een paar keer per dag schoon te maken met alcohol. Dit werkt zowel reinigend als verkoelend. Mocht dit niet helpen en je hebt last van de volgende symptomen, dan is het belangrijk om naar de huisarts te gaan:

Als er koorts optreedt.

Als de ontsteking erger wordt of niet over gaat.

Als de ontsteking zich uitbreidt rondom het oor of als de lymfeklieren rond het oor opzwellen.

Als je vermoedt dat je een nikkelallergie hebt.

Bron: Mens en gezondheid