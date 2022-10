Wat zijn theaterknieën en wat doe je tegen de pijn?

De officiële naam voor theaterknieën is retropatellaire chondropathie. Dat klinkt meteen een stuk serieuzer, toch? Retropatellair betekent ‘achter de knieschijf’ en chondropathie betekent ‘kraakbeenletsel’. Het betekent dus eigenlijk dat het laagje kraakbeen aan de achterzijde van de knieschijf slechter wordt.

Wat zijn theaterknieën?

De oorzaak van theaterknieën? Daar gissen ook artsen naar. Het zou te maken kunnen hebben met een kneuzing van de knie, maar dat is niet altijd het geval. Wat ze wél weten is: de aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En vooral mensen met X-knieën kunnen er last van krijgen.

Symptomen theaterknie

Hoe je weet of je een theaterknie hebt? Je hebt dan vooral last van pijn aan de voorkant van de knie, rond de knieschijf. Je voelt de pijn als je moet hurken, traplopen of fietsen (vooral tegen de wind in of tegen een helling op). Maar het kan ook behoorlijk pijn doen als je langdurig stilzit, met gebogen knieën. (Ja, vandaar de naam theaterknieën.)

Na verloop van tijd kan de pijn constant aanwezig worden. Daarnaast is drukken op de knie pijnlijk en kan er een zwelling aanwezig zijn als gevolg van vochtophoping.

Behandeling

Het is belangrijk theaterknieën te behandelen, omdat het anders kan leiden tot artrose. En nou ja, natuurlijk ook omdat het flink pijn kan doen!

De behandeling bestaat uit het sterker maken van de spieren rondom de knie. Eventueel kunnen steunzolen helpen. Een fysio- of podotherapeut kan je hierbij helpen.

Wat je verder zelf kunt doen? Afvallen. Mits je te zwaar bent natuurlijk. Overgewicht is namelijk niet fijn voor je knieën.

En verder: diepe kniebuigingen vermijden. Stop dus maar zoveel mogelijk met klimmen, springen, tegen de wind in fietsen en traplopen. Zwemmen is wél goed, maar dan niet in de schoolslag. Kies liever voor de borst- of rugcrawl, dat is minder belastend voor je knieën.

Bron: Thuisarts, podotherapiehermanns