We drinken véél te weinig water (maar hoeveel moet je nou eigenlijk drinken?)

Meer drinken

Je lichaam heeft water nodig voor het opnemen van voedingsstoffen, het lozen van afvalstoffen én het op peil houden van je lichaamstemperatuur. Gemiddeld drinken we zo’n 5 glazen per dag, omgerekend een liter. Het Voedingscentrum raadt echter 7 tot 10 glazen water aan, iets wat het merendeel van de Nederlanders niet redt.

Oeps, vergeten

Uit een onderzoek van zorgverzekeraar Menzis onder 10.000 mensen blijkt dat een derde simpelweg vergeet om genoeg water te drinken. Ook gaf 9 procent van de ondervraagden aan dat ze bewust minder water drinken omdat ze anders te vaak moeten plassen. Dit gebeurt er met je lichaam wanneer je structureel te weinig water drinkt.

Hersenen

Er zijn dus maar weinig mensen die aan hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheid water komen, terwijl dit juist zo belangrijk is voor je gezondheid. Niet alleen voor het opnemen en afvoeren van bepaalde stoffen, maar ook voor je hersenen. Maar liefst 75 procent van je hersenen bestaat uit water. Zodra de vochtbalans in je bovenkamer niet op peil is, kun je last krijgen van hoofdpijn, weinig concentratie, een slechte nachtrust en verwardheid.

Flesje in plaats van glas

Het is dan ook belangrijk om minstens 7 tot 10 glazen water per dag te drinken. Mocht je hier moeite mee hebben, kan het helpen om een waterflesje mee te nemen naar je werk. Vaak drink je hier ongemerkt veel meer uit, dan wanneer je steeds een glas water opnieuw moet vullen.

Bron: AD