Weet jij hoe je iemand moet reanimeren?

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar volgens het Rode Kruis krijgen in Nederland 300 mensen per week een hartstilstand. Dat is erg veel en het is dan ook belangrijk dat je weet wat je in zo’n situatie moet doen.

Overlevingskans

Als iemand na een hartstilstand binnen zes minuten wordt gereanimeerd wordt de overlevingskans namelijk tot 50% vergroot. Maar dan moet het apparaat wel op de juiste manier bediend worden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 29% van de Nederlanders bereid is om zelf te reanimeren, maar bijna de helft van die groep doet dat alleen als er niemand anders in de buurt is die het kan.

Kennis

“Snel reanimeren en vooral snel een schok geven om het hart weer normaal te laten kloppen kan het verschil maken tussen overleven of overlijden”, zegt Michael Kuiper van de Nederlandse Reanimatieraad. “Daarom is het belangrijk dat de kennis van reanimatie en een AED goed is.” We leggen uit hoe je iemand reanimeert met én zonder AED.

Als de AED er (nog) niet is

Zorg voor een veilige omgeving en controleer het bewustzijn Bel of laat 112 bellen

De hulpverlener aan de telefoon zal je door de reanimatie begeleiden. Laat iemand een AED halen of ga als je alleen bent zelf op zoek naar een AED. Controleer de ademhaling

Hoor en zie je geen ademhaling? Start dan met reanimeren. Begin met de reanimatie: de borstcompressies

Haak je handen in elkaar en zet ze midden op de borstkas.

Strek je ellebogen en breng je schouders recht boven je handen.

Druk het borstbeen loodrecht 5 tot 6 centimeter in.

Geef 30 borstcompressies in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut. Het kan helpen om hardop te tellen. Geef 2 beademingen

Maak de luchtweg vrij (kantel het hoofd en til de kin op) en knijp de neus dicht.

Adem normaal in, plaats je lippen rond de mond van het slachtoffer en sluit die goed af. Adem in één seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt. Ga door met reanimatie

Blijf 30 borstcompressies en 2 beademingen afwisselen. Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot de ambulancezorgverleners zeggen dat je mag stoppen.

Reanimatie als de AED er is

Volg de aanwijzingen van de AED

Ontbloot de borstkas: onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk en activeer de AED.

Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas.

Luister goed naar de AED en doe direct wat de AED zegt.

Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme analyseert. AED geeft een schokopdracht

Zorg dat iedereen afstand houdt van het slachtoffer wanneer de AED een schokopdracht uitvoert. Start na de schokopdracht direct (weer) met 30 borstcompressies. AED geeft geen schokopdracht

Ga direct door met 30 borstcompressies als de AED geen schokopdracht geeft. Het slachtoffer komt bij

Controleer de ademhaling als het slachtoffer op een gegeven moment weer beweegt, zijn ogen opent en normaal gaat ademen. Als de ademhaling volledig normaal is, leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging. Laat alles van de AED op het slachtoffer zitten.

Bron: Rode Kruis Beeld: ANP