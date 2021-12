Weet jij wat cenosillicafobie is? Zo herken je deze zeldzame angst

Mensen die lijden aan cenosillicafobie zijn bang voor een leeg bierglas. De Engelse term voor deze angst is cenosillicaphobia.

Cenosillicafobie

Als je zin hebt in een ijskoud pilsje, dan is het natuurlijk balen als je met een leeg glas in je handen staat. Maar bij sommige mensen is de reactie op een leeg bierglas wel heel heftig. Hyperventilatie, hartkloppingen en zweten: krijg je hier last van als je glas leeg is? Dan kamp je waarschijnlijk met cenosillicaphobia.

Geen grap

Hoewel dit als een grap klinkt, komt het echt voor. Het is geen klinisch ziektebeeld met wetenschappelijk bewijs als basis, dus een dokter zal je de diagnose niet geven. Maar mochten de symptomen van deze fobie je bekend voorkomen, dan kun je natuurlijk wel gaan nadenken over je (ongezonde) relatie tot alcohol. Cenosillicafobie kan namelijk te maken hebben met een drankprobleem of alcoholverslaving. De behandeling ervan zal dan ook daarop gefocust zijn.

Waar komt de naam vandaan?

Dan nog even over de herkomst van de naam van deze fobie. ‘Cenos’ komt van het Griekse woord Kenos, wat leeg betekent. ‘Sillica’ komt van het Latijnse woord silicium. Siliciumkorrels zijn een van de voornaamste ingrediënten voor het maken van glas, ook een bierglas. Et voilà: cenosillicafobie.

Bron: Biernet, Truberdorffer.nl