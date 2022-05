Welke vitaminesupplementen helpen bij afvallen en door welk tekort kom je juist aan?

Als je wilt afvallen, is een goed werkend metabolisme belangrijk. We spraken met diëtiste Femke van Liere over hoe je het beste in balans kunt blijven om af te vallen.

Voeding uitsluiten om af te vallen

Je lichaam gebruikt koolhydraten als voorkeursbrandstof en zet deze om in energie. Als je wilt afvallen moet je bloedsuikerspiegel in balans zijn. Om daarvoor te zorgen, kun je het beste gezond en gevarieerd eten, dan hoef je geen extra supplementen te slikken. “Het is belangrijk dat je bepaalde voedingsmiddelen niet uitsluit. Zodra je bijvoorbeeld geen brood meer gaat eten, kan er tekort ontstaan. Dit kan vervolgens leiden tot gewichtstoename in plaats van -afname. Omdat je lichaam op een laag pitje gaat functioneren”, vertelt diëtist Femke van Liere. “Mocht je graag bepaald eten willen uitsluiten vanwege een dieet, dan is het slim om de voedingstoffen hiervan binnen te krijgen via een supplement. In Nederland wordt brood bijvoorbeeld gemaakt met jodium​houdend zout: bakkerszout. Wanneer je besluit om geen brood meer te eten, dan is het wel aan te raden om een jodium-supplement te gebruiken. Zodat je alles in balans houdt.”

Vitaminesupplementen die helpen bij afvallen

Er zijn een aantal vitaminen en mineralen die je lichaam kunnen helpen met afvallen. Deze vitaminen en mineralen zetten voedingsstoffen om in energie en dat stimuleert de vetverbranding.

Vitamine B

IJzer

Jodium

“Wanneer je regelmatig volkoren-, graan-, vlees- en visproducten eet, krijg je al voldoende vitamine B en ijzer binnen. Het is wel belangrijk dat je ook genoeg groente en fruit eet voor vitamine C, zodat ijzer goed in je lichaam wordt opgenomen”, vertelt Femke. “Jodium is belangrijk voor de schildklierwerking en hoe effectief je lichaam calorieën verbrandt.”

Tekorten die leiden tot gewichtstoename

Femke: “Magnesium speelt een belangrijke rol in de bloedsuikerspiegel en die moet in balans blijven wanneer je wilt afvallen. Je krijgt al snel voldoende binnen omdat je er maar weinig van nodig hebt. Magnesium zit in noten, pitten, zaden, groene groenten, peulvruchten, vlees, vis, volkoren- en melkproducten. Wanneer je hier niet genoeg van eet, wordt aangeraden om een magnesium-supplement te slikken.”

“Een calciumtekort beïnvloedt het bottenstelsel, de spieren en zenuwen. Hierdoor beweeg je minder soepel en dan kan het zo zijn dat je hierdoor iets aankomt. Het is daarom verstandig om geregeld melk, zuivel, yoghurt, noten, neutel en peulvruchten in je eetpatroon te verwerken, zodat je voldoende calcium binnen krijgt.”

Juiste voeding

Je lichaam kan helaas zelf slechts kleine hoeveelheden vitaminen en mineralen aanmaken, daarom is het zo belangrijk om voldoende binnen te krijgen via je voeding. “Om je afvalproces in balans te houden kom je al erg ver met gezonde voeding.”