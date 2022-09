Wetenschap bewijst: dit is écht de beste manier om je huilende (klein)kind te kalmeren

Moet je een kindje nou wel of niet in zijn of haar eigen bed in slaap laten vallen? Ook als ze maar blijven huilen? Bij het consultatiebureau krijgen ouders inderdaad nog vaak dat advies, maar dat blijkt goede raad uit de oude doos. Uit onderzoek van Japanse en Italiaanse wetenschappers dat werd gepubliceerd in Current Biology blijkt dat je een huilende baby het beste kunt kalmeren door met het kindje rond te lopen en het dan pas in bed te leggen.

Baby wiegen

De onderzoekers adviseren ook dat je voordat je een baby in de wieg legt, je eerst een paar minuten gaat zitten met het kindje in je armen. Tachtig procent van de kinderen valt daarna lekker in slaap. Dat is te verklaren doordat baby's het heen en weer wiegen nog kennen van tijdens de zwangerschap. Om dan nu ineens alleen in een bedje in slaap te moeten vallen, is een harde overgang.

Rondlopen met de kinderen

Voor dit onderzoek filmden de onderzoekers 21 kinderen van twee weken tot zeven maanden oud. Dat deden ze in het lab of bij de gezinnen thuis. Uit die beelden bleek dat baby's inderdaad rustiger werden als de ouders vijf minuten met ze rondliepen. Of ze gedragen werden of in de kinderwagen rond werden gereden, maakte geen verschil. Vooral bij baby's die voor het lopen huilden, was het effect duidelijk te zien.

Rustig in slaap vallen

Door het rondlopen, ging de hartslag van de kindjes omlaag en dat daalde nog verder toen de ouders vijf tot acht minuten met hun kindje in een stoel zaten. De baby's vielen vervolgens heel rustig in slaap. Toen de ouders de baby's slapend in bed legde, begon een op de vijf kindjes alsnog te huilen. De rest van de baby's sliep rustig verder. Door de baby's vast te houden tot ze in een wat diepere slaap zijn, zou het volgens de onderzoekers ook het gewenste effect kunnen hebben bij de kinderen die toch weer begonnen te huilen.

Bron: Volkskrant.nl