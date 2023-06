Wetenschappers bereiken doorbraak in behandeling van nierpatiënten

Gezonde nieren zijn van levensbelang, maar helaas heeft niet iedereen dat geluk. Ruim 10% van de Nederlanders heeft last van chronische nierschade, waarbij het voor sommigen zelfs levensgevaarlijk is. Voor hen is er nu goed nieuws.

Doorbraak in nierbehandeling

Het onderzoek werd geleid door wetenschappers van het UMC Utrecht en focust zich op een nieuwe dialysebehandeling. Bij de huidige behandeling overlijdt bijna 10% van de patiënten doordat de machine die de nierfunctie overneemt, niet effectief genoeg is. Bij de nieuwe behandeling die onderzoekers testten, hemodiafiltratie, worden er in dezelfde tijd meer afvalstoffen verwijderd als bij de vorige behandeling. Dat leidt uiteindelijk tot een kwart minder sterfte, zo is te lezen in The New England Journal of Medicine waarin de resultaten gepubliceerd werden.

Peter Blankestijn, de professor die het onderzoek leidde, vindt het een hoopvolle ontdekking. “Zeker omdat deze methode niet om meer tijd vraagt. De aanpassingen aan de behandeling zijn niet vreselijk ingewikkeld en kunnen op grote schaal worden toegepast.” Of en wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend, maar het onderzoek is een mooie eerste stap.

Bron: NOS