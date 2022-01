Volgens wetenschappers van de Harvard TH Chan School of Public Health kun je met een aantal gewoonten je leven met wel tien jaar verlengen. Doe er je voordeel mee!

Onderzoek

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers de gegevens van 175.000 deelnemers. Ze ontdekten dat mensen boven de 50 die nooit hadden gerookt, een gezond gewicht hadden, gezond aten, regelmatig aan lichaamsbeweging deden en slechts een matige hoeveelheid alcohol dronken, ongeveer 84 jaar mochten worden. Dat was een decennium langer dan degenen met een andere leefstijl.

Volgens de studie kan het aannemen van slechts één van deze gewoonten de verwachte leeftijd tot 77 jaar verhogen, waarbij elke volgende gewoonte drie jaar extra toevoegt. Met een maximum van zo’n jaar of tien, dus.

1. Beperk je alcoholgebruik

We hoeven je niet te vertellen dat alcohol slecht voor je is. Maar hoeveel is te veel? Onderzoekers zeggen dat je al matig drinkt bij één glas per dag voor vrouwen en twee glazen per dag voor mannen. Overmatige alcoholconsumptie kan worden gekoppeld aan beginnende dementie. Bovendien verlaagt minder drinken je risico op hartaanvallen, beroertes of overlijden door hartaandoeningen.

2. Zorg voor een gezond gewicht

Of je een gezond gewicht hebt, kun je meten met de Body Mass Index (BMI) én je middelomtrek. Via een simpel schema van Het voedingscentrum kun je je BMI berekenen. Je hebt hier je leeftijd, lengte en gewicht voor nodig. Meet van tevoren ook even je middelomtrek. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft obesitas mensen een verhoogd risico op chronische ziekten, waardoor de kans op vervroegd overlijden ook een stuk groter is. Afvallen, zelfs al is het maar een beetje, levert altijd gezondheidswinst op.

3. Beweeg voldoende

Het is belangrijk om iedere week 3,5 of meer uur matig tot intensief te bewegen. Niet actief zijn heeft namelijk nadelige gevolgen voor je gezondheid. Terwijl regelmatige lichaamsbeweging juist een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van je bloedvaten, het risico op dementie, je bloeddruk, je bloedsuikerspiegel en de gezondheid van de botten. Alle beweging is eigenlijk goed, maar krachttraining en hardlopen hebben de grootste impact op de gezondheid van je hart.

4. Rook niet

Je weet het vast al wel, maar een extra herinnering kan nooit kwaad. Roken is zo slecht voor je, dat er veel mensen aan overlijden. Een onderzoek uit 2015 in The Annals of Epidemiology wees uit dat een op de drie kankergerelateerde sterfgevallen in de VS werd veroorzaakt door roken. Wil je graag stoppen? We helpen je een handje, dit zijn de 5 beste stoppen met roken-apps.

5. Eet gezond en gebalanceerd

Experts zeggen dat de makkelijkste manier om gezond te eten is om het simpel te houden met veel fruit en groenten. Wees je bewust van wat je eet en dwing jezelf niet om dingen te eten die je niet lekker vindt, of jezelf te onthouden van voedsel waar je van houdt. Eten moet leuk zijn, je moet kunnen eten wat je lekker vindt. Wel is het natuurlijk goed om langzaam een negatieve link tussen lekker eten en je gezondheid te leggen. Als je ‘slecht’ voedsel eet, zie je jezelf automatisch als een ongezond persoon waardoor je het gevoel hebt dat je niet goed voor jezelf zorgt. Je zult zien dat je al snel naar gezonde voedingsmiddelen gaat verlangen.

Libelle helpt! In 8 mails helpen we bij het ontwikkelen en aanleren van een gezonder eetpatroon. Begin het nieuwe jaar goed: word (en blijf!) fit en slank(er) in 2022. Schrijf je onderaan het artikel in voor de Libelle Gezond Afvallen-nieuwsbrief.

Hoe hou je afvallen leuk? 3 tips van diëtiste Wendy:

Bron: Well + good