Wetenschappers doen schokkende ontdekking over aspartaam: zoetstof blijkt zeer kankerverwekkend

Dit zou blijken uit een onderzoek van wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zo meldt persbureau Reuters.

Waar is aspartaam?

Aspartaam is een zoetstof die ongeveer 200 keer zoeter is dan suiker, maar een stuk beter is voor de lijn. De zoetstof wordt in een fabriek gemaakt en is vooral te vinden in dranken als Coca Cola Zero, sportdranken, suikervrije snoepjes en kauwgom.

Verboden

De zoetstof werd al eerder gelinkt aan kanker, maar nu zou het ook daadwerkelijk op een officiële lijst met kankerverwekkende stoffen kunnen komen te staan. Dat kan er eventueel toe leiden dat de stof verboden wordt.

Eerder veilig verklaard

Sinds 1981 is de Europese standaard dat aspartaam veilig is om te consumeren, zolang je niet absurde hoeveelheden drinkt. Een gemiddelde volwassene van 60 kilogram zou tussen de 12 en 36 blikjes light-frisdrank (afhankelijk van de hoeveelheid aspartaam in het drankje) moeten drinken om risico te lopen.

