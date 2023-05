WHO waarschuwt voor suikervervangers: “Langdurig gebruik kan voor extra gezondheidsproblemen zorgen”

Het leek dé perfecte oplossing: toch een zoet drankje of koekje, maar dan zonder al die suiker en dus calorieën. Zoetstoffen worden al jaren veel gebruikt voor frisdrank en andere zoetigheden. De WHO komt nu met een luid en duidelijke conclusie: suiker inruilen voor zoetstoffen helpt op de lange termijn niet bij gewichtsproblemen. Er zijn volgens de organisatie betere manieren om minder suiker te eten. Zoals fruit met natuurlijke suikers of ongezoet eten en drinken. Dat is het advies aan “iedereen, behalve mensen die diabetes hebben” na een analyse van 280 onderzoeken wereldwijd.

Suikervervangers vs. suiker

Als je wil afvallen kan het op de korte termijn inderdaad helpen om frisdrank met suiker in te ruilen voor frisdrank met een zoetstof. Je zal dan snel wat kilo's kwijtraken. Maar op de lange termijn kan het juist de zin in echte suikers aanwakkeren en dat is juist iets wat je niet wil. Daarnaast kan langdurig gebruik van zoetstoffen ook extra gezondheidsproblemen opleveren. Uit de onderzoeken blijkt dat langdurig gebruik van zoetstoffen mogelijk het risico op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, diabetes type 2 en zelfs vroegtijdig overlijden kan verhogen. Dit gaat dan om de veelvoorkomende zoetstoffen aspartaam (E 951), sacharine (E 954), sucralose (E 955) en stevia.

Lange termijn

Het bewijs in de geanalyseerde onderzoeken was niet altijd even hoog, daar is de WHO ook eerlijk over. Maar alle onderzoeken bij elkaar laten wel een duidelijk beeld zien. Nee, je krijgt echt niet zomaar een hartaanval als je een dag meerdere liters cola light hebt gedronken, maar het wordt wel gevaarlijker als je dat maanden achter elkaar doet. Daarom kun je suiker én suikervervangers beter helemaal laten staan en kiezen voor een product met natuurlijke suikers of helemaal geen suiker.

Bron: WHO