Wintertenen: wat zijn de symptomen en hoe kom je er vanaf?

Wintertenen is een aandoening die meestal in herfst en winter ontstaat, waarbij de kou en ook de vochtige lucht ervoor zorgen dat de klachten verergeren. Hoewel het geen ernstige aandoening is, kan het wel heel pijnlijk zijn.

Wat zijn wintertenen?

Je kunt wintertenen eigenlijk heel makkelijk herkennen aan een pijnlijke, rood-blauwe zwelling op je voeten of tenen. Normaal gesproken passen je bloedvaten zich aan op de omgevingstemperatuur. Zo zorgt koud weer voor een vernauwing van de bloedvaten, om je zo warm te houden. Als het warm is verwijden je bloedvaten zich juist om de warmte kwijt te raken. Wanneer je wintertenen hebt, dan is dit proces als het ware verstoord. Je diepe, grote bloedvaten vernauwen zich, terwijl je kleine bloedvaatjes verwijden. Hierdoor ontstaat er een rood-blauwe kleur.

Hoe kun je wintertenen herkennen?

Twijfel jij of je last hebt van wintertenen? Dan zijn dit de belangrijkste symptomen om op te letten:

Je tenen of voeten hebben een rood-blauwe kleur

De gekleurde plekken zijn vaak lichtelijk opgezwollen en kunnen jeuken

Je tenen kunnen branderig aanvoelen

In sommige gevallen kunnen je ook blaren of wondjes aan je tenen krijgen

Wat kun je tegen wintertenen doen?

Als je wintertenen erg pijnlijk zijn, kun je een aantal dingen proberen om er vanaf te komen. Wij zetten de belangrijkste tips hieronder voor je op een rijtje:

Zorg ervoor dat je voeten altijd droog zijn, goed afdrogen dus na het douchen.

Draag schoenen en sokken die niet knellen en goed ademend zijn.

Probeer je voeten en tenen constant warm te houden door bijvoorbeeld thermosokken te dragen in je schoenen, of schoenen met een dikke voering.

Warm je tenen nóóit versneld op: het is natuurlijk verleidelijk om na een koude wandeling je voeten op te warmen bij de open haard of tegen de radiator, maar hierdoor zullen je klachten alleen maar verergeren.

De drogisterij verkoopt zalf speciaal voor wintertenen, dit kan de klachten aanzienlijk verminderen.

Mochten bovenstaande tips niet helpen om van je wintertenen af te komen, dan kun je het best bij je huisarts langsgaan.

Mocht je nu heel erg last hebben van je wintertenen, dan kan het helpen om je voeten te verwarmen met je een zelfgemaakte pittenzak:

Bron: Podotherapeut