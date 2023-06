Wist je dat verkeerde voeding, leeftijd en figuur oorzaken kunnen zijn van een bolle buik?

Gerrie (48): “Tot mijn veertigste had ik niets te klagen. Ik at wat ik wilde en bleef toch in een maatje 36 passen. Ik was heel gelukkig met mijn lijf, terwijl ik nu echt een buik heb. Jurkjes, bikini’s en badpakken zitten niet mooi en niet lekker en ik vind mezelf gewoon niet mooi zo. Ik heb van alles geprobeerd om van die buik af te komen: diëten, meer bewegen: ik heb verschillende pogingen gewaagd, allemaal zonder succes.”

Oorzaak

Volgens voedingscoach en ­personal trainer Inge van Haselen heeft het welbekende zwembandje een aantal oorzaken. “Vanaf je veertigste vertraagt je stofwisseling en vermindert de spiermassa”, vertelt ze. “Dat leidt vaak tot meer vetopslag, en als je dan een appelfiguur hebt, dus een ronde buik boven dunne benen, gaat dat rondom je middel zitten.” Daarnaast speelt verkeerde voeding een grote rol. “We eten veel suikers en koolhydraten uit brood en pasta. Als je jong bent, kom je daarmee vaak weg. Maar als je ouder wordt kan je systeem daar niet goed meer mee uit de voeten: je lichaam slaat die energie op als vet. Als je dan ook te weinig beweegt, is een rolletje vet boven de rand van je broek al snel het gevolg.”

Oplossing

Behalve dat kleding daardoor misschien niet meer lekker zit, is buikvet ook ongezond. Het vergroot namelijk het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk wat aan een zwembandje te doen. “Dat hoeft niet met een rigide dieet”, aldus Van Haselen, die verschillende programma’s ontwikkelde om van een buikje af te komen. “Liever niet juist, want dat houdt vrijwel niemand vol. Het gaat vooral om het omzetten van slechte in goede leefgewoontes op een manier die voor jou haalbaar is. Begin bijvoorbeeld met drie maaltijden per dag en eet geen tussendoortjes meer. Of ga andere soorten koolhydraten eten. Kies voortaan bijvoorbeeld voor boekweit, quinoa, havermout, bruine rijst en zoete aardappel. Eet ook veel groenten, het liefst bij elke maaltijd. Ze leveren niet alleen veel vitaminen en mineralen, maar ook koolhydraten en vezels waardoor ze goed vullen. Stop daarbij met eten uit pakjes en zakjes of ander reeds bereid voedsel. In een hectisch leven ben je misschien geneigd daar uit gemak naar te grijpen, maar ze zitten vol met verborgen dikmakers zoals ­toegevoegde suikers.” Natuurlijk is het ook goed om van de bank af te komen. “Hoe meer je sport, hoe meer spiermassa je krijgt en hoe meer je kunt eten zonder dik te worden. Maar ook hier luidt het advies: vind een manier die bij je past en die je kunt volhouden.”

Denk erom

Met name als een bolle buik gepaard gaat met andere klachten, zoals pijn, gewichtsverlies, verminderde eetlust of vaginaal bloedverlies, is het verstandig langs de huisarts te gaan. Soms is er namelijk een ernstigere onderliggende oorzaak. Zo kan een bolle buik het gevolg zijn van vocht in de buik omdat de lymfeklieren niet goed functioneren. Gasvorming kan komen door een verstopping die wordt veroorzaakt door een tumor in de darmen. En ook een vleesboom die na de overgang juist groter wordt, behoeft aandacht.