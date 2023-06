Wist je dat vrouwelijke hormonen de oorzaak kunnen zijn van een dikke buik?

Marjolein (56): “Vijf jaar geleden is er bij mij een vleesboom van ruim drie kilo verwijderd. Een enorm ding dus, maar gek genoeg had ik er geen enkele last van. Het enige waaraan ik het merkte, was dat mijn buik dik en hard werd. Zodanig dat anderen het ook zagen en er iets over zeiden. Daarom ben ik op gegeven moment toch maar naar de huisarts gegaan, die me meteen doorstuurde naar het ziekenhuis. Na een bloedtest bleek gelukkig al snel dat het niets kwaadaardigs was en aan de hand van een echo vermoedde men een vleesboom. Er was alleen wel een operatie nodig om dat zeker te weten. Toen bleek dat door de vleesboom alles verkleefd was en zijn ook mijn baarmoeder en eierstokken weggehaald.”

Oorzaak

Marjolein behoort tot de twintig tot dertig procent vrouwen – de een is er gevoeliger voor dan de ander – bij wie zo’n balletje van spiercellen voorkomt. Dat is namelijk wat een vleesboom eigenlijk is. “Een myoom, zoals een vleesboom medisch heet, kan variëren in grootte van een paar millimeter tot meer dan tien centimeter”, zegt gynaecoloog Krista Stibbe. “Hij kan in de baarmoeder zelf of in de baarmoederholte groeien, en soms zit hij aan de buitenkant van de baarmoeder. Wat de precieze oorzaak ervan is, weten we niet. Wel is bekend dat een vleesboom ontstaat onder invloed van vrouwelijke hormonen. Daarom worden ze na de overgang ook vaak kleiner.” Behalve een opgezette buik kan een vleesboom hevig bloedverlies en pijn tijdens de menstruatie geven, en soms lage rugpijn, een drukkend gevoel in de buik of plasklachten. Over het algemeen is er geen reden tot zorg: slechts in een zeldzaam geval is een vleesboom kwaadaardig.

Oplossing

Of er klachten ontstaan die om een behandeling vragen, hangt af van de grootte en de plaats van de vleesboom. “Meestal zijn het vleesbomen in de baarmoederholte of -wand die voor problemen zorgen”, vertelt Stibbe. “Die kunnen worden verholpen met medicijnen of een ­operatie.” Medicijnen zijn vooral symptoombestrijders: ze verminderen de menstruatiepijn en/of de hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruatie. Stibbe: “Als de vleesboom in de baarmoederholte groeit, of in de baarmoederwand en ook deels in de holte, kunnen we daar meestal operatief wat aan doen. Afhankelijk van hoeveel we kunnen verwijderen, zullen de klachten verdwijnen. Maar er is een kans dat hij terug groeit.” Een grondigere behandeling is het verwijderen van de baarmoeder. Dat gebeurt meestal als er sprake is van meerdere vleesbomen.

Denk erom

Met name als een bolle buik gepaard gaat met andere klachten, zoals pijn, gewichtsverlies, verminderde eetlust of vaginaal bloedverlies, is het verstandig langs de huisarts te gaan. Soms is er namelijk een ernstigere onderliggende oorzaak. Zo kan een bolle buik het gevolg zijn van vocht in de buik omdat de lymfeklieren niet goed functioneren. Gasvorming kan komen door een verstopping die wordt veroorzaakt door een tumor in de darmen. En ook een vleesboom die na de overgang juist groter wordt, behoeft aandacht.